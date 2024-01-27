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İYİ Parti seçime hazır

İYİ Parti’de Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın’ın katılımıyla yerel seçim sürecine yönelik bir toplantı yapıldı, “İYİ Parti seçime hazır” mesajı verildi

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Yerel seçim sürecinde adaylarını bir bir belirleyen İYİ Parti’de önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Yerel seçim sürecinin masaya yatırıldığı toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, Genel İdare Kurulu Üyesi Cumali Durmuş ve Teşkilat Koordinatörü Adnan Sinan Çakıroğlu katılım sağladı.

Adaylar katıldı

İl Başkanı Nusret Acur ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin’in de hazır bulunduğu programa il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe belediye başkan adayları, gençlik ve kadın kolları, meclis üyeleri ve meclis üyesi adayları katıldı. Yerel seçimlere dönük fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda İYİ Parti, “Kocaeli’de yerel seçimlere hazırız” mesajı verdi.
# İyi Parti, nusret acur, yerel seçim, Kadın

27 Oca 2024 - 19:37 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Muhsin - Akp iyi çalışıyolar ince sinan gibi neler almıştır akşener ilerde çıkar foyası attığım oy haram olsun deva gelecek gibi yüzde 1,2 olucaksınız yazıklar olsun

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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