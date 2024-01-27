İYİ Parti seçime hazır

Yerel seçim sürecinde adaylarını bir bir belirleyen İYİ Parti’de önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Yerel seçim sürecinin masaya yatırıldığı toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, Genel İdare Kurulu Üyesi Cumali Durmuş ve Teşkilat Koordinatörü Adnan Sinan Çakıroğlu katılım sağladı.
Adaylar katıldı
İl Başkanı Nusret Acur ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin’in de hazır bulunduğu programa il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, ilçe belediye başkan adayları, gençlik ve kadın kolları, meclis üyeleri ve meclis üyesi adayları katıldı. Yerel seçimlere dönük fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda İYİ Parti, “Kocaeli’de yerel seçimlere hazırız” mesajı verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Muhsin - Akp iyi çalışıyolar ince sinan gibi neler almıştır akşener ilerde çıkar foyası attığım oy haram olsun deva gelecek gibi yüzde 1,2 olucaksınız yazıklar olsun
Vatandas - Yazık ettiniz hem kendinize hem bize bu millete
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.