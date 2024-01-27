Kocaeli Serhat İlleri Derneği (Kars-Ardahan-Iğdır) üyesi ve iş insanı Özcan Okutulmuş'un eşi, Zeki Süleymanoğlu'nun dünürü, Serkan Süleymanoğlu'nun kayınvalidesi Nurten Okutulmuş vefat etti. Cenazesi 27 Ocak Cumartesi günü (bugün) öğle namazına müteakip, Derince Merkez Camii'nden kaldırıldı.
- Asayiş
İş insanı Özcan Oktulmuş’un eşi hayatını kaybetti
İş insanı Özcan Oktulmuş’un eşi Nurten Oktulmuş tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Nurten Oktulmuş’un cenazesi bugün Derince’de toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.