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İş insanı Özcan Oktulmuş’un eşi hayatını kaybetti

İş insanı Özcan Oktulmuş’un eşi Nurten Oktulmuş tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Nurten Oktulmuş’un cenazesi bugün Derince’de toprağa verildi.

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İş insanı Özcan Oktulmuş’un eşi hayatını kaybetti mask

Kocaeli Serhat İlleri Derneği (Kars-Ardahan-Iğdır) üyesi ve iş insanı Özcan Okutulmuş'un eşi, Zeki Süleymanoğlu'nun dünürü, Serkan Süleymanoğlu'nun kayınvalidesi Nurten Okutulmuş vefat etti. Cenazesi 27 Ocak Cumartesi günü (bugün) öğle namazına müteakip, Derince Merkez Camii'nden kaldırıldı.
# vefat

27 Oca 2024 - 20:09 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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