Yemekten sonra fenalaştılar: İşçiler hastanelik oldu!

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde bulunan Tersan Tersanesi’nde akşam yemeği yedikten sonra fenalaşan işçiler, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Şu anda kadar 20 tersane işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran kişi sayısının artabileceği bildirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.