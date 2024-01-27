- Asayiş

Yemekten sonra fenalaştılar: İşçiler hastanelik oldu!

Yalova’nın Altınova ilçesinde 20 tersane işçisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Yemekten sonra fenalaştılar: İşçiler hastanelik oldu! mask

Alınan bilgiye göre, Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde bulunan Tersan Tersanesi’nde akşam yemeği yedikten sonra fenalaşan işçiler, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yalova  Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Şu anda kadar 20 tersane işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. 

Kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran kişi sayısının artabileceği bildirildi.
# acil, sağlık, eğitim, araştırma

27 Oca 2024 - 20:15 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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