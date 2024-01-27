Hiç gitmediği Almanya'dan sınır dışı edildi

Mekatronik mühendisi olan Mustafa Aydın, 2005 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra bir savunma sanayi şirketinde çalışmaya başladı. Aydın, geçen yıl ağustos ayında Almanya’daki dünyanın önde gelen savunma ve havacılık şirketlerinden birine yaptığı iş başvurusunun kabul edilmesi üzerine şirketle kontrat yaptı.

Aydın, yapılan kontratın ardından Almanya’ya vize başvurusunda bulundu. Bir süre bekledikten sonra Almanya’daki Federal Dışişleri Dairesi’ne vize başvurusu yapan Aydın, “Sizi 2001 yılında sınır dışı ettiğimizi tespit ettik. 5 gün içerisinde bize savunmanızı yazın” cevabı ile karşılaştı.Daha önce hiç Almanya’ya gitmediğini dile getiren ve ilk pasaportunu 2006 yılında alan Aydın, sınırdan giriş çıkış yapmadığına dair Türkiye’den aldığı belgeyle birlikte savunmasını Alman makamlarına yaptı. Aydın, savunmasının üstünden 6 ay geçmesine rağmen sonuç alamadı.

“2001 YILINDA ÜNİVERSİTE OKUYORDUM ALMANYA’YA GİTMEM MÜMKÜN DEĞİL”

‘Avrupa Birliği Mavi Kart Vize Programı’ ile vize başvurusunda bulunduğunu dile getiren Aydın, 2001 yılında 18 yaşında olduğunu, o sırada bir üniversitede burslu olarak okuduğunu dile getirdi. Aydın, konuyla ilgili Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Hudut Kapıları Genel Müdürlüğü’ne başvurduğunu Bilgisi dışında bir giriş-çıkış olmuş mu öğrenmek istediğini fakat böyle bir giriş çıkışın da olmadığını belirtti.

HİÇ GİTMEDİĞİ ALMANYA’DAN SINIR DIŞI EDİLDİ

Alman makamlara Türkiye’den çıkmadığını kanıtlamak için kağıt alıp mail yoluyla gönderdiğini söyleyen Aydın, “İddialara göre benim sınır dışı edilmem 2001 yılında gerçekleşiyor. Kendilerine, ‘Biz Türkiye’de kimlik numarası kullanıyoruz. Kimlik numarasının eşleştiğine emin misiniz? Başka şeyler karışabilir; ama kimlik numarası karışmaz’ dedim. Ayrıca fotoğraf ve parmak izi de vermiştim. Bu konuyla alakalı da bana herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmadılar” ifadelerini kullandı.

FRANSA’YA VİZE BAŞVURUSU DA REDDEDİLDİ

Aydın, 2006 yılında Türkiye’de çalışma hayatına başladıktan sonra Fransa’da bir şirketle anlaştığını, Fransa’ya vize başvurusunun da Almanya tarafından kara listeye alındığı gerekçesiyle kabul edilmediğini söyledi.