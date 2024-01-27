27 Oca 2024 - 20:54 - Spor

Arda Güler La Liga'da ilk kez forma giydi Real Madrid kazandı

La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid deplasmanda Las Palmas'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Milli oyuncumuz Arda Güler, La Liga'da ilk kez forma şansı buldu ve 18 dakika sahada kaldı.