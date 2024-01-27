Arda Güler La Liga'da ilk kez forma giydi Real Madrid kazandı

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid, Las Palmas deplasmanına konuk oldu. Milli futbolcumuz Arda Güler'in yedek kulübesinde başladığı mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
53. dakikada ev sahibi Las Palmas Javier Munoz'un attığı golle Real Madrid karşısında 1-0 öne geçti. 65'te Real Madrid Vinicius Junior'un golüyle maça denge getirdi.
ARDA GÜLER 81'DE OYUNA GİRDİ
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti hamle oyuncusu olarak 81. dakikada Arda Güler'i Rodrygo'nun yerine oyuna aldı.
Mücadelenin son bölümünde oyuna giren Arda Güler, La Liga'daki ilk maçına çıkmış oldu.
3 DAKİKA SONRA GOL GELDİ
Real Madrid Arda oyuna girdikten 3 dakika sonra Kross'un kullandığı köşe vuruşunda kafa vuruşunu yapan Tchouameni'nin attığı golle 2-1 öne geçti.
8 dakikalık uzatma bölümünde başka gol sesi çıkmayınca Real Madrid sahadan 3 puanla ayrıldı. İspanyol devi bu galibiyetle ligde Girona'yı geride bırakarak 54 puanla zirveye oturdu.
Arda Güler İspanya Ligi'ndeki ilk maçında yaklaşık 18 dakikalık süre almış oldu. Milli oyuncumuz 90+8'de net bir gol fırsatından yararlanamadı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.