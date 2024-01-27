- Spor

Arda Güler La Liga'da ilk kez forma giydi Real Madrid kazandı

La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid deplasmanda Las Palmas'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Milli oyuncumuz Arda Güler, La Liga'da ilk kez forma şansı buldu ve 18 dakika sahada kaldı.

Arda Güler La Liga'da ilk kez forma giydi Real Madrid kazandı mask

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid, Las Palmas deplasmanına konuk oldu. Milli futbolcumuz Arda Güler'in yedek kulübesinde başladığı mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. 

53. dakikada ev sahibi Las Palmas Javier Munoz'un attığı golle Real Madrid karşısında 1-0 öne geçti. 65'te Real Madrid Vinicius Junior'un golüyle maça denge getirdi. 

ARDA GÜLER 81'DE OYUNA GİRDİ

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti hamle oyuncusu olarak 81. dakikada Arda Güler'i Rodrygo'nun yerine oyuna aldı. 

Mücadelenin son bölümünde oyuna giren Arda Güler, La Liga'daki ilk maçına çıkmış oldu. 

3 DAKİKA SONRA GOL GELDİ

Real Madrid Arda oyuna girdikten 3 dakika sonra Kross'un kullandığı köşe vuruşunda kafa vuruşunu yapan Tchouameni'nin attığı golle 2-1 öne geçti. 

8 dakikalık uzatma bölümünde başka gol sesi çıkmayınca Real Madrid sahadan 3 puanla ayrıldı. İspanyol devi bu galibiyetle ligde Girona'yı geride bırakarak 54 puanla zirveye oturdu. 

Arda Güler İspanya Ligi'ndeki ilk maçında yaklaşık 18 dakikalık süre almış oldu. Milli oyuncumuz 90+8'de net bir gol fırsatından yararlanamadı. 

# arda güler, oldu

27 Oca 2024 - 20:54 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.896.843 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL