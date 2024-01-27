Kocaeli'de 4 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!

|İBRİKDERE, KETENCİLER, UZUNBEY, UZUNTARLA
|1. SK., 104. SK., 106. SK., 107. SK., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 115. SK., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 120. SK., 121. SK., 122. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 127., 127. SK., 13. SK., 130. SK., 131. SK., 132. SK., 134., 134. SK., 140. SK., 15., 15. SK., 17. SK., 18. SK., 19. SK., 201. SK., 21. SK., 214., 214. SK., 22., 22. SK., 23. SK., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245. SK., 247. SK., 248. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 3., 3. SK., 31. SK., 32., 32. SK., 33. SK., 36. SK., 37. SK., 38. SK., 39. SK., 40., 40. SK., 41., 41. SK., 5. SK., 7. SK., 9. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR CD., İMAR CD., YEŞİLTEPE CD.
|28.01. 2024
|09:00
|13:00
|BAŞİSKELE
|KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAĞA, OVACIK
|AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BİLİM, DEĞİRMENLİ SK., ERKUT, ERKUT SK., EZGİ SK, FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, IRMAK SK., KORHAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., ÖNCÜ SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YIRMIBES, YİRMİBEŞ SK.
|28.01.2024
|09:00
|17:00
|KARTEPE
|KÖSEKÖY, KULLAR YAKACIK, YAYLACIK
|AKYÜZ, AKYÜZ SK., ALPEREN SK., BASAR, BASRA SK., BİRİNCİ SK., DOSTLUK SK., EĞİTİM SK., GÜZ SK, HÜSEYIN TEPECIK, KARBEYAZI SK., KUMRULU SK., MEMLEKET SK., SERINCAN, SULTAN BABA SK., TOPALLAR, TOPALLAR CD., ULUBATLI, YAYLACIK CD., YELİZ SK., ZEYBEK SK.
|28.01.2024
|09:00
|12:00
|KARTEPE
|ATAEVLER, DUMLUPINAR, FATİH, ISTASYON, İSTASYON
|AKAN SK., AKGÜN, AKGÜN SK., ASHANE, AŞHANE SK., ATAÇ SK., AYBAHÇE SK., AYBALA, AYBALA SK., AYDINLAR SK., BADEM SK., BAGIMSIZ, BAĞIMSIZ SK., BAĞIŞLAYAN SK., BAHAR SK., BASARAN, BAŞARAN SK., BAŞKENT SK., BESTE SK., BEYAZ, BEYAZ SK., BORAN SK., BOSTANLI, BOSTANLI SK., ÇAKMAK, ÇAKMAK SK., ÇİLEM SK., DARI SK., DİCLE CD., EFSUN SK., EŞREF BİTLİS SK., GONCA SK., GÜNDÜZ SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., GÜZELYURT, GÜZELYURT SK., HEMŞİRE SK., ISMETPASA, IZCI, İREMNUR SK., İSMETPAŞA CD., İZCİ SK., KAHRAMAN SK., KALE SK., KEMALPASA, KEMALPAŞA CD., KUL SK., KURTULUS, KURTULUS CD., MERIÇ, MERİÇ SK., MESNEVİ SK., NIZAM, NİZAM SK., ÖZEN, ÖZEN SK., ÖZTÜRKLER SK., PARLAK SK., SARVAN SK., SEKBANLI SK., SELIN, SELİN SK., SERÜVEN SK., ŞEN SK., TOPÇU SK., YAZ SK., YAZMALI SK., YURDUSEV SK.
|28.01.2024
|09:00
|17:00
|KARTEPE
|ÇENEDAĞ, SIRRIPASA, SIRRIPAŞA, YENİKENT
|ACAR SK., ACUN SK., ASMALI SK., ATASOY SK., AYGÜN SK., AYHAN SK., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU SK., BAHAR CD., BİRLİK SK., ÇALIŞ SK., ÇANAK, ÇENEDERE CD., ÇIMENLI, ÇINAR SK., ÇİMENLİ SK., ÇOBAN SK., DENİZCİLER CD., DERYA SK., DILMEN, DINÇ, DİKİLİ SK., DİLAVER DENİZ SK., DİLMEN SK., DOĞANCILAR BAYIR MAH, DUT SK., EMEK SK., ENGIN, ENGİN CD., ESER SK., FLORYA SK., FUNDA SK., Gaffar Okkan Cd., GÖÇ SK., GÖKDUMAN, GÖKDUMAN SK., GÜLLÜ SK., GÜMRÜKÇÜLER SK., GÜMÜSHANE, GÜMÜŞHANE SK., GÜRPINAR SK., GÜVENLI, GÜVENLİ SK., HACI KEMAL SK., HARMANTARLA SK., HELAL, HİCRET SK., KAPLAN SK., KARAKIŞLA SK., KARINCA SK., KOÇAN SK., KORKUT SK., KUŞAKKAYA SK., MAMAT, MAMAT SK., MUHTES SK., NATO CD., NURHAYAT SK., NURŞEN SK., OLGUN SK., ÖĞRETMENLER CD., PAZAR, PAZAR SK., PİRİREİS CD., SEKMEN, SEKMEN SK., SELÇUK SK., SEMİZ SK., SERDAR SK., SÖĞÜT SK., SUNA SK., SÜKRAN, ŞERMİN SK., ŞÜKRAN SK., TEMEL SK., TEMİZEL SK., Uavtede Yok, UNCU SK., UZUNER SK., UZUNOĞLU SK., ÜZÜM SK., VARDAR SK., VATAN CD., YALÇINKAYA SK., YAMAÇ SK., YAYA KÖPRÜSÜ SK, YEL SK., YÜCE SK., ZAFER SK., ZÜMRÜT, ZÜMRÜT SK.
|28.01.2024
|09:00
|17:00
|GEBZE
|BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, CUMHURİYET, ISTASYON, İSTASYON, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN
|1445/10. SK., 1495., 1495. SK., 1495/2. SK., 1495/3. SK., 1496., 1496/1., 1496/1. SK., 337. SK., 338., 338. SK., 339. SK., 341., 343. SK., BAYRAMOĞLU CD., BEYAZIT CD., ÇELİKOĞLU CD, D-100 KARAYOLU CD., GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD.
|28.01.2024
|09:00
|16:00
|ÇAYIROVA
|AKSE, ŞEKERPINAR
|560., 560. SK., 561. SK., ECE SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., REZENE SK.
|28.01.2024
|09:30
|13:00
|GEBZE
|TAVŞANLI
|11. SK., 12. SK., 2. SK., 4505. SK, 4509. SK., 4510. SK., 4511, 6. SK., 8. SK., KÖMÜRCÜOĞLU CD., ÖMER COŞKUN SK.
|28.01.2024
|10:00
|13:00
|KARTEPE
|KÖSEKÖY, KULLAR YAKACIK, YAYLACIK
|ÇELENKOGLU, ÇUHANE, ÇUHANE. CD., DOĞAL SK., DÜRÜST SK., ERKUL SK., HACI HASAN, HACI HASAN SK., HASAN KAR SK., HÜSEYİN TEPECİK CD., ILHAN, İLHAN SK., KARLI SK., MEMLEKET, RÜZGAR SK., SEDA, SERİNCAN SK., TALİM SK., ULUBATLI SK., VOLKAN, VOLKAN SK., YELIZ, YILDIRAY
|28.01.2024
|09:00
|17:00
|KARTEPE
|FATIH, FATİH
|BALABAN SK., BİNDALLI SK., ÇAMLIBEL SK., DEMOKRASİ CD., DİNÇ SK., GÜRÜN, GÜRÜN SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., NADİR SK., SELİMİYE CD., SUBAŞI SK., ŞAŞMAZ SK.
|28.01.2024
|09:00
|17:00
|GEBZE
|KİRAZPINAR
|2716. SK., 2746. SK, EMLAKKONUT1 CD
|28.01.2024
|10:30
|15:00
27 Oca 2024 - 22:31- Gündem Güncelleme:
Kocaeli'de 4 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!
SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın 28 Ocak Pazar günü 4 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
27 Oca 2024 - 22:31 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.