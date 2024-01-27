Hüseyin Erol'dan Hürriyet paylaşımı: "Başarılar diliyorum"

CHP İzmit Belediye Başkan Adaylığı için yarışan Hüseyin Erol, önseçimde kaybetmişti. Ön seçim ardından kurucusu ve yöneticisi olduğu "Biz İzmitiz" isimli sosyal medya grubunda paylaşımları askıya alan Hüseyin Erol sessizliğini bozdu. Erol gruptan yaptığı paylaşım ile İzmit Belediye Başkanı ve Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet'e başarılar diledi. Erol paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Sevgili İzmitliler, Kıymetli Hemşehrilerim,

Uzun bir düşünce sürecinin ardından, 4 Aralık 2023 İzmit Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğumu duyurmuştum. 30 yıl boyunca kentine her alanda hizmet etmiş bir İzmit sevdalısı olarak, emeklerimi taçlandırmak ve hemşehrilerime daha fazla hizmette bulunmak için bu görevi varmam gereken bir hedef olarak belirlemiştim. Ancak 21 Ocak Pazartesi günü yapılan ön seçimlerde arzu ettiğim başarıyı elde edemedim. Bu durumu her şeyin hayırlısı olarak görüyorum ve Sayın Fatma Kaplan Hürriyet’e seçim sürecinde içtenlikle başarılar diliyorum.

HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM

Yaşadığım sürece, İzmit'e ve değerli hemşehrilerime hizmet etmeye devam edeceğim. Bu yolda bana olan desteğiniz, benim hiçbir makama değişilmeyecek bir zenginliktir. Bu vesile ile aday adaylığım sürecinde, başta ailem olmak üzere, benden desteklerini esirgemeyen, beni koruyup kollayan dostlarıma, parti üyelerimize, içeriklerimi sayısız kez paylaşan, beni İzmit’in Adayı olarak gören tüm hemşehrilerime, yazdıkları köşe yazıları ve hakkımda yaptıkları haberler ile beni binlerce kişiyle buluşturan değerli basın mensuplarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Her daim, İzmit için, İzmit'iz. Sevgi ve saygılarımla,"