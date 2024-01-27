Trendyol 1. Lig: Çorum FK: 1 - Göztepe: 1

Maçtan dakikalar
11. dakikada sol kanattan Atakan'ın kullandığı köşe atışında arka direkte Ferhat'ın kafa vuruşunda kaleci Arda topu kontrol etti.
19. dakikada ceza yayının gerisinden Nalepa'nın şutunda kaleci Arda topun sahibi oldu.
45. dakikada soldan Ferhat'ın ortasında altıpas üzerinde Ahmet Sağat'ın kafa vuruşunda kaleci Arda topu kornere çeldi.
46. dakikada Nalepa’nın hatasında topu alan Ramon Pascal'ın yaklaşık 30 metreden sert şutunda meşin yuvarlak üst direğin içine çarparak ağlara gitti. O-1
53. dakikada Ogün’ün geri pasında araya giren Geraldo, ceza yayında kaleci Arda’yı da çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi. 1-1
Hakemler: Burak Olcar, Emre Doğu, Sabri Öğe
Çorum FK: Hasan Hüseyin, Kerem, Ologo, Toure, Ferhat, Ahmet İlhan (Ozan dk. 68), Atakan (Gökhan dk. 83), Nalepa (Hakan dk. 86), Geraldo (Thomas dk. 86), Erkan, Ahmet Sağat (Eren dk. 68)
Yedekler: Ali, Thomas, Suat, Eren, Hakan, Adem, Ozan, Süleyman, Sadık Arda
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Göztepe: Arda, Taha, Dos Santos, Traore (Kubilay dk. 68), Ahmed, İsmail Köybaşı, Pascal (Messaoudi dk. 68), Doğan (Dennis dk. 16), Mamah (İzzet dk. 85), Yalçın (Atınç dk. 85), Ogün
Yedekler: Yiğit, Yiğit Yıldız, Kubilay, Ensar, Dennis, İzzet, Atınç, Ege, Messaoudi, Fıratcan
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Goller: Geraldo (dk. 53) (Çorum FK), Pascal (dk. 46) (Göztepe)
Sarı kartlar: Traore, İsmail Köybaşı, Mamah, Dennis (Göztepe)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.