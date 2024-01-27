Eyüp, Tuzla'ya patladı: 4-0

Maçtan dakikalar

4. dakikada Ömer Bayram’ın sol taraftan yaptığı ortada altıpas çizgisi üzerinde bulunan Recep Niyaz, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

20. dakikada Recep Niyaz’ın sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahası içinde Regattin’in müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda top, yandan auta gitti.

29. dakikada Eyüpspor’da Recep Niyaz, Muhammed Akarslan’ın müdahalesi ile yerde kaldı. İlk olarak sarı kartını çıkaran hakem Oğuzhan Aksu, VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve sarı kartı iptal ederek Muhammed’i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

36. dakikada Ampem’in ceza yayı üzerinden gelişe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında savunmada Mehmet Çınar, topu kornere gönderdi.

42. dakikada Ampem’in sağ taraftan içeriye yerden gönderdiği pasta Bruno’nun vuruşunda kaleci Emre topu çeldi. Bruno’nun ikinci şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

71. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Bruno’nun içeri çevirdiği pasta Thuram topu filelere yolladı. 3-0

89. dakikada Ömer Bayram, sol taraftan topla beraber ceza sahası içine girdiğinde rakip Samet Asatekin tarafından yere düşürüldü. Hakem Oğuzhan Aksu, penaltı noktasını gösterdi.

90. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçen Bruno’nun vuruşunda top, sol kale direğinin dibinden filelerle buluştu. 4-0

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Mahmut Gülle

Eyüpspor: Berke Özer, Metehan Baltacı, Robin Yalçın, Claro, Ömer Bayram, Bekir Yılmaz (Sinan Gümüş dk. 81), Saiz (Seslar dk. 63), Recep Niyaz (Tugay Kacar dk. 69), Regattin (Kaan Demir dk. 81), Ampem (Thuram dk. 63), Bruno

Yedekler: Birkan Tetik, Kubilay Anteplioğlu, Mustafa Pektemek, Uğur Demirok, Orozov

Teknik Direktör: Arda Turan

Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mehmet Çınar (Ahmethan Köse dk. 68), Gökhan Akkan, Ba, Gameli, Mehmet Coşkun, Tidiany, Hikmet Çiftçi (Samet Asatekin dk. 46), Muhammed Akarslan, Togui (Sadık Baş dk. 89), Umar (Mamba dk. 68)

Yedekler: Görkem Demiryürek, Kurtuluş Yurt, Selim Ay, Koray Yağcı, Çağrı Giritlioğlu

Teknik Direktör: Bekir İrtegün

Goller: Recep Niyaz (dk. 4), Thuram (dk. 71) Bruno (dk. 42 ve dk. 90 pen.) (Eyüpspor)

Kırmızı kartlar: Muhammed Akarslan (dk. 29), Bekir İrtegün (Teknik Direktör) (Tuzlaspor)

Sarı kart: Ampem (Eyüpspor)