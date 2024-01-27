Simge'den iddialı yeni şarkı

42 yaşındaki ünlü şarkıcı Simge, kış turnesine, öteden beri geleneksel hale gelen ‘Simge Akustik’ konseriyle start verdi. ‘Simge Akustik’ geçtiğimiz akşam İstanbul’da gerçekleşti.Simge konserde geçmişten bugüne hit olmuş şarkıları haricinde sahnede söylemekten hoşlandığı parçaların akustik versiyonlarına da repertuarında yer verdi.
Sahnede seyircisi ile sohbet eden Simge yeni şarkısı ‘Sevilmeye Doy Diye’nın 16 Şubat’ta tüm dijital platformlarda aynı anda yayınlanacağını müjdelesini verirken "Ağlamak isteyen beni dinlesin" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.