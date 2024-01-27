27 Oca 2024 - 22:48 - Yaşam

Simge'den iddialı yeni şarkı

Şarkı aralarında sevenleriyle sohbet eden popçu Simge Sağın, yeni şarkısı hakkında "Ağlamak isteyen beni dinlesin" diye iddialı bir çıkış yaptı.