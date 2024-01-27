- Yaşam

Simge'den iddialı yeni şarkı

Şarkı aralarında sevenleriyle sohbet eden popçu Simge Sağın, yeni şarkısı hakkında "Ağlamak isteyen beni dinlesin" diye iddialı bir çıkış yaptı.

Simge'den iddialı yeni şarkı mask

42 yaşındaki ünlü şarkıcı Simge, kış turnesine, öteden beri geleneksel hale gelen ‘Simge Akustik’ konseriyle start verdi. ‘Simge Akustik’ geçtiğimiz akşam İstanbul’da gerçekleşti.Simge konserde geçmişten bugüne hit olmuş şarkıları haricinde sahnede söylemekten hoşlandığı parçaların akustik versiyonlarına da repertuarında yer verdi.

Sahnede seyircisi ile sohbet eden Simge yeni şarkısı ‘Sevilmeye Doy Diye’nın 16 Şubat’ta tüm dijital platformlarda aynı anda yayınlanacağını müjdelesini verirken "Ağlamak isteyen beni dinlesin" dedi.
# yeni

27 Oca 2024 - 22:48 - Yaşam

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