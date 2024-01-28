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Zafer Partisi’nin Kocaeli adayları belli oldu

Zafer Partisi Kocaeli İl Başkanı Ender Oğuz, 31 Mart Yerel Seçimleri’ndeki il ve ilçe belediye başkan adaylarını duyurdu

HABER MERKEZİ
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Zafer Partisi’nin Kocaeli adayları belli oldu mask

Ender Oğuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Genel Başkanımız Sn.Prof.Dr Ümit Özdağ’ın takdirleri ile Belediye Başkan Adaylarımız açıklanmıştır” dedi.

Zafer Partisi Büyükşehir dahil Kocaeli’de 7 adayını duyurdu. Kandıra, Derince, Başiskele, Kartepe, Çayırova ve Gölcük’te ise  aday açıklanmadı. İşte adaylar:

Kocaeli Büyük Şehir Belediye Başkan Adayı, Nermin Tol

Gebze Belediye Başkan Adayı, Dr.Koray Topçu

Darıca Belediye Başkan Adayı, Özgür Kaleözü

Dilovası Belediye Başkan Adayı, Hacı Kadir

Körfez Belediye Başkan Adayı, Dr.Abdülkadir Erbağçı

İzmit Belediyesi Başkan Adayı, Recep Yazıcı

Karamürsel Belediye Başkan Adayı,  İdris Kılıçaslan
# aday, büyük, medya, Başiskele, Darıca, Çayırova, Dilovası, Kartepe

28 Oca 2024 - 00:00 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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