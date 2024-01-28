Zafer Partisi’nin Kocaeli adayları belli oldu

Ender Oğuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Genel Başkanımız Sn.Prof.Dr Ümit Özdağ’ın takdirleri ile Belediye Başkan Adaylarımız açıklanmıştır” dedi.
Zafer Partisi Büyükşehir dahil Kocaeli’de 7 adayını duyurdu. Kandıra, Derince, Başiskele, Kartepe, Çayırova ve Gölcük’te ise aday açıklanmadı. İşte adaylar:
Kocaeli Büyük Şehir Belediye Başkan Adayı, Nermin Tol
Gebze Belediye Başkan Adayı, Dr.Koray Topçu
Darıca Belediye Başkan Adayı, Özgür Kaleözü
Dilovası Belediye Başkan Adayı, Hacı Kadir
Körfez Belediye Başkan Adayı, Dr.Abdülkadir Erbağçı
İzmit Belediyesi Başkan Adayı, Recep Yazıcı
Karamürsel Belediye Başkan Adayı, İdris Kılıçaslan
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.