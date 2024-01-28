- Asayiş

Feci kazada hayatını kaybeden ve yaralanan polislerin isimleri belli oldu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu otomobil, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde tıra çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 polis memurundan 1’i hayatını kaybetti, 2’si yaralandı. Polislerin, İstanbul’dan görevden döndükleri ve bir yaralı polisin ise hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
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Feci kazada hayatını kaybeden ve yaralanan polislerin isimleri belli oldu mask
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Kaza, TEM Otoyolu Akyazı-Hendek geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan görevden döndükleri öğrenilen Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu 06 EBM 912 plakalı Skoda marka otomobil, yabancı plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen ve adeta hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 polis memuru yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerce otomobil içerisinde bulunan yaralı polisler C.P., F.D. ve H.B., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı polis C.P., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. F.D. isimli yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, diğer yaralı H.B.’nin ise hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
# eğitim, sağlık, acil, otomobil, hayatını kaybetti, kaza, araştırma

28 Oca 2024 - 08:55 İHA Sakarya- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

(1)
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Ahmet Cebeci̇ - Ölen polisimize allahtan rahmet sevenlerine ve ailesine başsağlığı yaralı polislerimize acil şifalar dilerim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Ocak 10:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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