- Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Akyaz-Hendek mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu 06 EBM 912 plakalı otomobil, yabancı plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle ağır hasar olan otomobilde bulunan 3 polis memuru yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan polis memurlarından 1’i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 2 polis memuru ise tedavi altına alındı.
- Asayiş
Polislerin içinde bulunduğu otomobil tıra çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu otomobil, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde tıra çarptı. Parçalanan otomobilde bulunan 3 polis memurundan 1’i hayatını kaybetti, 2’si ağır yaralandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.