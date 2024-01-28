Karamürsel'den Başkan adayı Ahmet Çalık'a büyük destek!

CHP Karamürsel İlçe Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık’ın kamuoyuna tanıtımında Kocaeli CHP Milletvekilleri Yıldızlı ve Çiler ve il başkanı Sarı, ‘Ahmet başkanla sokak sokak dolaşacağız’. dedi.

CHP Karamürsel İlçe Başkanlığı’nın Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlediği belediye başkan adayı tanıtım toplantısı partililerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Programa DSP Kocaeli eski Milletvekili Halil Çalık, CHP MYK Üyesi Necla Erdem, ilçe başkanları, ilçe belediye başkan adayları, parti yönetimleri ile vatandaşlar katıldı.

CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu’nun yaptığı açılış konuşmasında, ‘ Hizmet aşkıyla, güçlü ekibiyle özverili bir başkan adayı var, Karamürsel için bir umut var, Ahmet Çalık var. Bu yolda bizi yalnız bırakmayacağınıza tüm kalbimle inanıyorum. Zaman şimdi bizim Ahmet’e 31 Martta Karamürsel’in anahtarını veremeye hazır mısınız, hayırlı uğurlu olsun’ dedi.

Milletvekili Nail Çiler, ‘Karamürsel’de kadın ve erkek sayısı eşit. Adil bir yer. Adil bir yere de adil bir belediye başkanı yakışır. Ahmet başkanla sokak sokak dolaşacağım’ ifadelerini kullandı.

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, ‘Zaman şimdi bizim Ahmet’i getirme zamanı. Karamürsel’in anahtarını vermeye hazır mısınız? Öyleyse hayırlı uğurlu olsun’ diyerek bizim Ahmet’in arkasındayız, onun her zaman yanındayız’ dedi

İl Başkanı Bülent Sarı, ‘İlk meşaleyi Karamürsel’de yaktık, Karamürsel’i almak için tüm gücümüzle çalışacağız. Yarım kalan bir hikayemiz var ve onu tamamlayacağız’ dedi.

Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık, ‘Her köşesiyle kalkınmış bir Karamürsel için çalışacağım. Her bir ferdin ihtiyaçlarını karşılamak, katılımcı bir yönetim anlayışı ile kibirden uzak ve önerilerinize açık olacağız. Ekonomiye katkı verecek tesislerle Karamürsel’i çekim merkezi haline getireceğim.

İlçemizin ve insanlarımızın sorunlarının farkındayız. Bambaşka bir Karamürsel mümkün diyoruz. İnsana dokunan, aklı başında projelerimiz var. İlçemizin spor ve turizm kenti olması için çaba göstereceğiz. Kimilerinin arkadaşı, kimilerinin abisi olacağım. Bu çarşının bir esnafı bir evladı olarak Karamürsel beni, ben Karamürsel’i iyi tanırım. Karamürselli rahat olsun, bize güvensin. Karamürsel’in en sevilen, en çalışkan başkanı olacağım, onun için tut elimi Karamürsel, adalet, doğrul, şeffaflık, liyakat, tevazu gelsin, düşün peşime ben yolu biliyorum’ ifadelerini kullandı.