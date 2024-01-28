Kamuya 35 bin sağlık personeli alınacak!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelecek ay içerisinde, kamuda istihdam edilmek üzere 15 bin hemşire ve toplamda 35 bin sağlık personeli daha alımı gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

Sağlık ve ulaşım yatırımları gerçekleşecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin sağlık sektöründeki büyük adımlarını duyurdu. Erdoğan, "Hemşireler dahil olmak üzere 35 bin sağlık personelini daha kamu hizmetine alıyoruz" diyerek sağlık alanındaki insan kaynağını güçlendireceklerini belirtti. İzmir Şehir Hastanesi'nin dünyanın en büyük ve modern sağlık komplekslerinden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu yatırımın hizmet anlayışlarının bir simgesi olduğunu ifade etti.

Şehir hastanesinin geniş kapalı alanı, yüksek yatak kapasitesi ve diğer özellikleriyle İzmir'e değer katacak bir eser olduğunu söyleyen Erdoğan, hastanenin altyapısı ve ulaşım konularına da değindi. "Büyükşehir belediyesinin yapması gereken yolları yapmadığı" eleştirisinde bulunarak, Ulaştırma Bakanlığı'nın devreye girerek ilk etabı tamamladığını ancak bunun yeterli olmadığını ifade etti. Erdoğan, "İnşallah Ulaştırma Bakanlığımız, buranın yollarıyla ilgili ikinci etabı da en etkili şekilde tamamlayacak ve hastanemize ulaşım daha da kolaylaşacak. Hastane inşa edildiğinde ulaşım şart" şeklinde konuştu.

35 bin yeni personel alımı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Şehir Hastanesi açılışında yaptığı konuşmada Sağlık Bakanlığı'na önümüzdeki ay gerçekleştirilecek olan 35 bin personel atamasını duyurdu. Açıklamanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden detayları paylaştı.

Bakan Koca'nın açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı tarafından müjdelenen atama kapsamında Sağlık Bakanlığı, gelecek ay itibarıyla 15 bin hemşire ve 8 bin sürekli işçi olmak üzere çeşitli branşlarda toplamda 35 bin yeni çalışma arkadaşı istihdam edecek.