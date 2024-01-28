Roketsan'dan büyük başarı!

Roketsan tarafından üretilen KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahı, Haber7 Güvenlik Analisti Dr. Eray Güçlüer tarafından detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Roketsan'ın Yeni KARAOK Tanksavar füzesi değerlendirildi

Güçlüer'in yaptığı analizler, KARAOK'un teknik özelliklerine dair önemli tespitlere odaklanmakta. KARAOK, gece ve gündüz koşullarında görev yapabilen portatif bir füze sistemini bünyesinde barındıran kısa menzilli tanksavar silahı olarak öne çıkıyor. Üzerinde bulunan Kızılötesi Gözetleme Başlığı sayesinde sağlanmaktadır. Teknolojik füzenin hedefi tespit edebilmesini ve başarıyla etkisiz hale getirebilmesini mümkün kılıyor.

Güçlüer'in analizlerine göre, KARAOK'un taşınabilir yapısı ve çeşitli koşullarda etkili görev yapabilme özelliği, modern tanksavar ihtiyaçlarına uygun bir çözüm sunduğunu gösteriyor. Füzenin kısa menzilli olması, hedefe hızlı ve hassas bir şekilde ulaşma kabiliyetini artırarak operasyonel etkinliği desteklemekte.

KARAOK füze özellikleri neler?

KARAOK, teknik detaylarıyla da öne çıkıyor. Silahın çapı 125 mm, ancak taşıma kolaylığı için fuze ve tüp dahil olmak üzere toplam ağırlığı sadece 16 kg'nin altında. 2,5 km'ye kadar olan menzili, hedeflere etkili bir vuruş kabiliyeti sunuyor. Harp başlığı tipi olarak zırh delici tandem başlık, güçlü zırhlı hedeflere karşı etkili bir çözüm sunuyor. Doğrudan vuruş veya üstten vuruş gibi çeşitli vuruş modları ve at-unut özelliği, operatörlere kullanım esnekliği sağlıyor.

KARAOK'un portatif tasarımı, saha operasyonlarında hızlı ve etkili bir kullanımı mümkün kılıyor. Operatörler, silahı kolaylıkla taşıyabilir ve çeşitli operasyonel ortamlarda hızlı bir şekilde konuşlandırabilirler. Bu özellik, kullanıcıya manevra kabiliyeti kazandırarak dinamik ve değişken saha koşullarına uyum sağlamayı mümkün kılıyor.

Kaynak: PARA DURUMU