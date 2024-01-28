Lineer aydınlatma

Lineer ışıklar, yuvarlak veya kare yerine uzun bir şekle sahip ışıklardır. Çoğunlukla ışık kanalları şerit ışıklar şeklindedirler. Bu ışıklar geniş ışık dağılımı ve sınırsız bağlantı ve genişleme yetenekleri nedeniyle geniş mekanların aydınlatılması için uygun bir seçenektir. Lineer armatürler üç türe ayrılabilir: sıva üstü lineer ışıklar, sıva altı Lineer ışıklar ve asılı sarkıt linear aydınlatma.

Bugünlerde halkın büyük ilgisini çeken ışıklar lineer ışıklardır. Bu aydınlatmalar eski aydınlatma sistemlerine göre daha fazla ışık aksına sahip, daha uzun ömürlü, daha az enerji tüketen ve işlevsellik açısından ortama daha homojen ışık sağlayan modern aydınlatma sistemleridir. Bu ışıkların bu kadar ilgi görmesini sağlayan önemli şey ortam aydınlatmasının yanı sıra mimari unsurların güzelliğine de etki etmeleridir. Bu nedenle mimarlar ve iç mimarlar arasında oldukça popülerdirler.

Modüler lineer armatür nedir ve modüler olmayan lineer ışıktan farkı nedir?

Modüler lineer ışıkta ışık kaynağının her bir parçası ayrı ayrı aydınlatılır; Aslında modüler lineer ışık, ışığı onarırken ışık kaynağının tamamını değiştirmenize gerek kalmamasına olanak tanır ve doğrusal ışığın bakım maliyetini büyük ölçüde azaltır.

Dolayısıyla, modüler lineer ışıkların dizi ışıklardan veya entegre ışıklardan daha iyi olduğu sonucuna varılabilir, çünkü bir çip yanarsa ışığın tamamını değiştirmeye gerek kalmaz ve istenen parça kolayca değiştirilebilir; Bu lambaların bakım ve onarım kolaylığının yanı sıra montaj şekli de çok daha kolay hale geldi ve tek bir lamba takılmasına gerek kalmadı.

lineer armatür

Sıva altı lineer ışık, yalnızca ışık kaynağı üzerindeki difüzörün veya kapağın ve ışık hattının görülebildiği, lamba gövdesinin tamamen duvar veya tavan içerisine yerleştirildiği lineer ışıkla en minimal aydınlatma yöntemlerinden biridir. Yerleşik doğrusal ışık, kenarlı ve kenarsız iki tür yerleşik doğrusal ışığa ayrılır; her iki tür de mekanın uygulamasına ve tasarımına bağlı olarak kullanılabilir.

Sıva üstü lineer aydınlatma

Montaj açısından yüzeye monte lineer ışıklar tavana veya duvara veya ahşap veya metal bölmelerin arasına vida ve dübel kullanılarak kolaylıkla monte edilebilir. Yüzeye monte lineer armatürler, gömme ışıkların monte edilebildiği ve tavan yüksekliğinin asılı lineer ışıkların kurulumunu kısıtladığı alanlarda kullanılır; Bu sayede lamba gövdesinin montaj şekli tam olarak anlaşılabilmekte ve dekorasyonun bir parçası olarak değerlendirilebilmektedir. Bu nedenle birçok lineer ışık mekanın dekorasyonu ile uyum sağlayabilecek şekilde özel renklerde üretilmektedir.

Asılı Sarkıt lineer armatür

Sarkıt lineer armatür, tavan yüksekliği yüksek olan veya dekoratif aydınlatma gerektiren mekanların aydınlatılmasında en popüler lineer armatür türlerinden biridir. Gövde tasarımı açısından bu ışıklar yüzeysel lineer ışıklara benzer ve iki adet askı kablosu veya teleskopik askı ile sarkıt olarak monte edilir.

Sakıt linner armatür, iki tip tek yönlü asılı lineer lamba ve iki yönlü asılı doğrusal lambaya bölünmüştür.

Doğrusal ışıkların önemli avantajları:

Esnek tasarım

Lineer ışıklar uzun ve dar şekli nedeniyle esnek bir tasarıma sahiptir. Farklı şekil ve boyutlara göre ayarlanıp farklı mekanlara monte edilebilirler.

Düzgün ışık dağılımı

Doğrusal ışıkların ana avantajlarından ve dezavantajlarından biri, ışığın mekan boyunca eşit dağılımıdır. Bu ışıkların yatay veya dikey tasarımı, tüm alanda eşit bir ışık yaratılmasına yardımcı olur. Gölgeler, karanlık noktalar ve optik olarak doymuş noktalar, normal ışıklarla karşılaştığımız sorunlardan bazılarıdır. Bir bina ortamındaki ışık miktarı aynı değildir. Işık kaynağının etrafında çok parlaklaşır ve doygunluğa yaklaşır ve uzaklaştıkça karanlıklaşır, bu da onu diğer birçok hassas görev için uygunsuz hale getirir.

Lineer ışıkları kullanarak çekici ve çeşitli aydınlatmalar yaratabilirsiniz. Bu aydınlatmalar ticari, konut ve hatta kamusal alanlarda kullanılabilir. Tekwat