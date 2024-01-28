TÜRK SAĞLIK-SEN'DEN KREŞ VE BAKIMEVİ TALEBİ!

MECBURİDİR

Kocaeli Şehir Hastanesinde kreş ve gündüz bakımevi açılması için Türk Sağlık Sen Başhekimliğe müraacat etti. Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Şube Başkan Yardımcısı Umut Birol, Kocaeli Şehir Hastanesi Baş Temsilcisi Sevcan Çakı, Temsilci Yusuf Güler, Emre Onur Araz, Recep Habip Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Özçelik’in katılımı ile şubede basın açıklaması yaptı. Başkan Çeker “Kocaeli Şehir Hastanesinde kreş ve gündüz bakımevi açılması mecburidir. " dedi.

4500 İLE 5000 ÇALIŞAN

Şube Başkanı Ömer Çeker yapmış olduğu açıklamada, ” Sağlık Bakanlığı İnternet sitesinde yayınlamış olduğu Personel Dağılım Cetveline (PDC) göre Kocaeli Şehir Hastanesinde 657 Devlet Memurları Kanununa (DMK) tabi yaklaşık 2298 sağlık çalışanın görev yapacaktır. Bir o kadarda hastaneyi inşa eden yüklenici firmanın personelleri ile birlikte Kocaeli Şehir Hastanesi çalışanı yaklaşık 4500 ile 5000 çalışan ile Kocaeli halkına sağlık hizmeti sunmak için görev yapacak olmasına rağmen halihazırda personelin çocuklarına hizmet veren bir kreşin olmaması nedeniyle personel çocuklarının bakımı noktasında sıkıntı yaşaması ve bu durumun da performanslarını etkileyecek olması nedeni ile Kocaeli Şehir Hastanesi bünyesinde bir kreş/ çocuk bakımevinin açılması, yürütülen hizmetin daha etkin ve kaliteli olmasını sağlayacaktır.

BÜYÜK ÖNEME HAİZDİR

Kreş ve bakımevlerinin varlığı, çocukların güvenli bir ortam içinde eğitimi ve bilimsel gereklere uygun olarak, milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlere bağlılığının gelişmesine yardımcı olunması, fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal yönlerden tam bir uyum içinde olmalarının sağlanması, beslenme ile ilgili bilgi, beceri ve alışkanlıklarının kazandırılması, Türkçenin doğru ve güzel konuşulmasına yardımcı olunması, çocukların ilköğretime hazırlanması ve sosyal ilişkilerinin oyun, arkadaşlık yolu ile geliştirilmesi, ana babaya daha güvenli bir çalışma ortamının hazırlanarak iş veriminin arttırılması bakımından büyük öneme haizdir.

EN AZA İNDİRİLMESİ

Sabah akşam ailenin öneminden bahsetmek yerine aileler için bir şeyler yapmak hepsinin üstündedir.7/24 çalışan sağlık çalışanı annelerimizin aile yaşamlarında yaşadıkları sıkıntıların en aza indirilmesi kamu idaresinin temel görevlerinden birisidir. Mevzuat hükümlerine göre ise kurumca istihdam edilen memurların 0-6 yaş grubuna giren en az 50 çocuğu için kurumun idari ve mali işlerle ilgili birimine bağlı olarak kreş açılabilir. Düzenlemesi bulunmaktadır. Fakat 50’yi geçiniz 150 çocukta olsa ne yazık ki sağlık çalışanlarının haklı kreş talepleri ısrarla görmezden gelinmeye devam ediyor.

SAĞLIKÇI ANNELERİMİZ

Bakınız Şehir hastanesi yapıldı. Bu tür kompleksler yapılırken neden kreş düşünülmez anlamış değiliz. Her şeyi hesap edenler mesele kreş olunca niçin bu kadar duyarsız bilemiyoruz. Türk Sağlık- Sen Kocaeli şube olarak bu önemli eksikliğin giderilmesi ve sağlık çalışanı annelerimizin haklı taleplerinin hayata geçmesi adına şehir hastanesi yönetimine başvurumuz yaparak kreş talep ettik. Çalışanların kreş çağındaki çocuklarını kaygı taşımadan kurum nezdinde bir kreşe bırakabiliyor olmalarının önemini herkesin kavramasını ve çalışan annelerimizi anlamasını bekliyoruz. Böyle bir düzenlemenin sağlıkçı annelerimizin çalışma hayatlarını, verimli hizmeti olumlu yönde etkileyeceğini ifade ediyoruz.

ÇÖZÜM ÜRETMELİDİR

Bu konuda duyarlılık bekliyor ve gereken adımların atılmasını istiyoruz. Şehir Hastanesi yönetimi bunu öncelikli konu olarak gündemine almalıdır. Alternatif yollar düşünerek çözüm üretmelidir. Örneğin şehir hastanemizin çok yakınına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi bir proje geliştirilerek sağlıkçı anneler için bir kreşte açılabilir. Bu konuda sendika olarak da başvuru yapabiliriz. Derdimiz bir sorunun çözülmesidir. El birliği ile çok sıkıntılı bir durumun ortadan kaldırılması, sağlık çalışanı annelerin yüzünün gülmesi, endişelerinin giderilmesidir. Bu konuda yetkililere bir kez daha çağrıda bulunuyor, gelin hastanemize bir kreş kazandırın diyoruz.“ diyerek sözlerini sonlandırdı.