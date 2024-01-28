Geleceğin itfaiyecileri eğitimlerine devam ediyor!

Vatandaşlarımıza yönelik olarak, olası afet ve yangın durumlarına karşı hazırlanmaları amacıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bir yandan da geleceğin itfaiyecilerini eğitiyor. İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alan Programı öğrencilerinin uygulamalı eğitimleri, alan programında görevli öğretmenlerin yanı sıra Büyükşehir İtfaiyesi İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) personeli arasından İlkyardım Eğitmeni belgesine sahip eğitmenler tarafından veriliyor. Teorik ve pratik olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde, eğitim mankenleri kullanılarak, öğrencilerin gerçeğe yakın durumlar ile deneyim kazanmaları hedefleniyor. İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alan Programını bitiren öğrenciler, birer “Diplomalı İtfaiyeci” olarak, KPSS sınavlarında başarılı olup atanmaları halinde vatandaşlarımızın hizmetinde görev yapıyor.