- Asayiş

80 yolcunun bulunduğu tren, beton mikserine çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ'da bir yolcu treni, hemzemin geçitte beton mikserine çarptı. 80 yolcunun bulunduğu trende kimse yaralanmazken, beton mikserin sürücüsü yaralandı.

Demirören Haber Ajansı
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80 yolcunun bulunduğu tren, beton mikserine çarptı: 1 yaralı mask

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinin Veliköy Mahallesi’nde bulunan hemzemin geçitte, saat 22.30 sıralarında bir kaza meydana geldi. İstanbul-Sofya seferini yapan 80 yolcunun bulunduğu E68009 sefer sayılı yolcu treni, hemzemin geçitten karşıya geçen Ufuk Özsenoğlu yönetimindeki beton mikserine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle trenin sürüklediği mikser, rayların kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEDE

Kaza üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Ufuk Özsenoğlu, ilçede özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yolcu treni ve beton mikserinde hasar meydana gelirken, demiryolu kısa süre ulaşıma kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# sağlık, kaza, özel

28 Oca 2024 - 10:25 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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