80 yolcunun bulunduğu tren, beton mikserine çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinin Veliköy Mahallesi’nde bulunan hemzemin geçitte, saat 22.30 sıralarında bir kaza meydana geldi. İstanbul-Sofya seferini yapan 80 yolcunun bulunduğu E68009 sefer sayılı yolcu treni, hemzemin geçitten karşıya geçen Ufuk Özsenoğlu yönetimindeki beton mikserine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle trenin sürüklediği mikser, rayların kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEDE
Kaza üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Ufuk Özsenoğlu, ilçede özel bir hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Yolcu treni ve beton mikserinde hasar meydana gelirken, demiryolu kısa süre ulaşıma kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.