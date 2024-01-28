Altın, dolar ve borsa yatırımcısı için kritik hafta!

Altın ve dolar yatırımcılarının merakla takip ettiği Fed faiz kararı önümüzdeki hafta çarşamba günü açıklanacak. Peki yılın ilk faiz kararında beklentiler ne? Dolarda yön ne olur?

Öte yandan son dönemde borsada halka arz hisselerine yatırım yapan küçük yatırımcılar, halka arzlarda tavanın bozulması ile birlikte piyasadan çıkmıştı. Bazı yatırımcılar yeniden kripto para piyasasına girdi. Ekonomist Ekonomist Prof. Dr. Murat Ferman, kripto para mantığı ile borsaya giren yatırımcılar çok önemli bir uyarıda bulundu.

Ekonomist Prof. Dr. Murat Ferman, Fed’in faiz kararına ilişkin beklentileri de CNN Türk canlı yayınında açıkladı. Ferman’ın açıklamaları şu şekilde:

“ Yeni bir yılın birinci ayını tamamladık. 4 hafta geride kaldı. Şimdi her yeni yılın ilk ayı özellikli bir döneme işaret eder. Çünkü netice itibarıyla bir önceki yıldan devreden bazı stoklar veya öğrenilmiş ezberler olduğu gibi piyasa aktörlerinin yol ve yordam konusunda ilk işaretleri verdiği bir dönemdir.

Birinci ay içerisinde genel ezberler bozulmadı. Her sene aralık ayında dolar aşağı yönlü hareket eder, altın değerlenir. Geçtiğimiz aralık ayında bu oldu. Ocak ayında dolar yeniden toparlanır, doların toparlanması diğer yatırım araçlarını baskı altında bırakır. Bu genel kuralın dışında son dönemde devam eden Fed’in faiz artırımından mütevellit güçlü dolar sendromu var. 16-17 ay içerisinde üst üste faiz artırımlarıyla güçlü dolar sendromunu daha da kuvvetlendirerek devam ediyor.

Güçlü dolar sendromu ne zaman diğer taraflara nefes aldıracak? Orada mutabık kalınan mesele şundan ibaret: Fed ne zaman faiz indirimine başlarsa o zaman diğerleri nefes alabilecekler.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Fed’in faiz indirimine gitmesi için 2’nci çeyreğin sonunu beklemek gerekiyor. Fed’in bu toplantısında ekonominin durumuna bakması gerekir. ABD ekonomisi güçlü gidiyor. En son Fed faiz kararında önemli olan çekirdek enflasyon açıklandı. Burada da sınırlı bir artış var. Yani yol haritası veya şu anki performans Fed’in istenilen sonucu aldığını gösteriyor. Bu hafta Fed’den faiz indirimi veya faiz artırımı beklemiyoruz.

BORSADA HALKA ARZLARDA UMDUĞUNU BULAMAYAN YATIRIMCILAR KRİPTO PARALARA DÖNÜYORLAR BU SAĞLIKLI MI?

Borsaya çok sayıda hayatın normal akışına aykırı şekilde hücum olmuştu. Kriptodan ağzı yanan genç dostlarımız aynı mantık ve yaklaşımlar çerçevesinde borsaya girdi. Borsa oyuncuların değil orda ve uzun vadeli düşünen yatırım disiplinine sahip yatırımcıların katkıları ile yükseleceği bir ortamdır.

‘KRİPTO MANTIĞI İLE BORSADA BAŞARILI OLMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR’

Yüz binlerce vatandaşımızı 3 kere tavan yapacak diye açık adını bilmedikleri kodlara yatırım yaptılar. Bunların bir kısmı tekrar kriptoya döndüler, kripto mantığı ile borsada başarılı olmak mümkün değildir.”

Kaynak: MİLLİYET