Cem Karaca filmine durdurma kararı

Usta sanatçı Cem Karaca'nın hayat hikayesini konu alan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin gösterimden kaldırılması ve telif hakları alacağına ilişkin sanatçının eşi İlkim Karaca tarafından açılan davada ara karar açıklandı.

Fikri Harika ve Aytaç Medya ortak yapımcılığında çekilen filmin vizyondan kaldırılmasına yönelik açılan davaya ilişkin Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca, Aytaç Medya Temsilcisi Avukat Kaya Türkü, All Stars Music şirketi sahibi Mine Aksoy'un katılımıyla İstanbul'daki bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

Emrah Karaca, filmin gösterime girdiği hafta böyle bir konuyla karşılaşmaktan üzüntülü olduklarını ifade ederek, "Davacı taraf babamın son eşidir. Kendisine miras hukukuyla intikal eden 4'te bir hakların da sahibidir. Bir sanatçının en büyük mirası eserleridir. Ortada 2018 senesine kadar devam eden bir ortaklık söz konusuydu. Bu ortaklık babamın şarkılarıyla alakalıydı. 2018'de kendi tasarrufuyla haklarını All Stars Music şirketine satmıştır" dedi.

Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca (Ortadaki)

Karaca, 2018'den bugüne yüzlerce dizi, film, belgesel ve reklama babasının müziklerini kullanma hakkı verdiklerini belirterek, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nden filmin gösterimini durdurmaya yönelik ara karar çıkmasının kendilerini şaşkına çevirdiğini söyledi.

"GÖSTERİMLER DEVAM EDİYOR"

Aytaç Medya Temsilcisi Avukat Kaya Türkü de kararın kendilerine dün sözlü olarak iletildiğini ve içeriğinden haberdar olduklarını dile getirdi. Türkü, karara ilişkin değerlendirmelerinin sürdüğüne işaret ederek, davanın seyrini şu sözlerle anlattı:

"2023 yılının aralık ayında açılan bir dava. Davacı tarafın daha önce de kendi şahsi haklarına ilişkin açmış olduğu davalar vardı. Bugüne kadar herhangi bir sonuç alınamamıştı. Dün itibariyle dava dosyası içeriğinde esasa yönelik pek bir değişiklik olmadı. 18 Ocak'ta bir ara karar verilmişti. Dosya içerisinde belge ve bilgiler ışığında tedbir talepleri reddedilmişti. 24 ve 26 Ocak tarihlerinde dosyaya iki tane bilirkişi raporu girdi. Bilirkişi raporlarında esası değiştirecek ve dosyaya yeni bir şey katacak herhangi bir bilgi yoktu. Bu kez tedbir kararı verildi maalesef. Henüz bu teminat yatırılmamıştır. Gösterimler devam etmektedir. Bizim umudumuz ve temennimiz hukuki mücadelemiz sonucunda haklı olduğumuz ve açılan bu davanın yersiz, usul ve esasa aykırı olduğu, davacının haklarının ihlal edilmediği gün yüzüne çıkacaktır. Tedbir kararının esasa uygun olmadığı kanaatindeyiz. Sonuç itibariyle bu karar, bunca emek ve çabanın boşa gitmesi anlamına gelecektir. Davacının da menfaatlerine aykırı olan bir karardır. Karar yürürlüğe girer ve filmin gösterimi durdurulursa ekonomik kazanç elde edilemeyecektir. Burada menfaat dengesinin doğru kurulmadığı kanaatindeyiz. En kısa sürede başvurumuzu yapacağız."

"HAKLARI CİDDİ BİR MEBLAĞ KARŞISINDA DEVİR ALDIM"

All Stars Music şirketi sahibi Mine Aksoy ise Emrah Karaca ve İlkim Karaca arasında hep bir köprü olmaya gayret gösterdiğini kaydederek, şunları kaydetti:

"İşin ne hukuki ne manevi ne de ticari boyutu gerçekle örtüşen bir taraftadır. Rahmetli Cem Karaca'nın eserlerinin kullanılabilmesi ve gençlere duyurulabilmesi için çabaladım. İlkim Hanım defaaten benim kapımı çalmıştır. 'Ben bu işten yoruldum, lütfen haklarımı satın alır mısın?' demiştir. Ben kendisine edisyon sözleşmesi teklif ettim. Edisyon istemediğini ve devir istediğini söylemiştir. O dönemin ciddi bir meblağ karşılığında ben bu hakları devir aldım. Tabir yerindeyse yerde yatan bir kataloğu ayağa kaldırdım. Emrah'ın (Karaca) da burada çok büyük desteği vardır. Bütün bu uzun yolculukta yanlarında olmuşumdur."

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın hayatını işleyen "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminde İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel başrolleri paylaşıyor.