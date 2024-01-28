28 Oca 2024 - 11:16- Gündem G:

Türkiye'nin en zeki illerinde Kocaeli bakın kaçıncı sırada?

"Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi" hazırlandı. Ankete katılanlara çeşitli sorular yöneltilerek hazırlanan listenin ilk sırasındaki ilimiz herkesi şaşırttı. Peki Kocaeli kaçıncı sırada?

28 Oca 2024 - 11:16 - Gündem

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Yorumlar

(4)
03

Şevket Türak - Bu zeka testini hangi kriterlere göre yaptılar malum Türkiye güzeli bile torpil ile seçiliyor dolayısıyla güvenilir bulmuyorum

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 28 Ocak 20:02
02

Muhsin - Seçimlerde belli oluyo zaten zeka testine gerek yok en zeki illerde belli ama gel anlat :)

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 28 Ocak 15:03
01

Eroldemirbek - zeka demek ki uygarlıkla ilgili eskişehir ciddi insanları akıllı sakin uygar insanların şehridir . dikkat ederseniz diğer illerde benzer şekilde iller.

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 28 Ocak 12:08
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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