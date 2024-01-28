Türkiye'nin en zeki illerinde Kocaeli bakın kaçıncı sırada?

İşte Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi...
10- Kırklareli
103.38
9- Bursa
103.47
8- Balıkesir
103.59
7- Kocaeli
103.85
6- İstanbul
104.02
5- Çanakkale
104.02
4- Muğla
104.12
3- İzmir
104.51
2- Ankara
104.91
1- Eskişehir
105.20
"Türkiye'nin en zeki şehirleri listesi" hazırlandı. Ankete katılanlara çeşitli sorular yöneltilerek hazırlanan listenin ilk sırasındaki ilimiz herkesi şaşırttı. Peki Kocaeli kaçıncı sırada?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Dosdoğru. - Kesinlikle güvenilir degil
Şevket Türak - Bu zeka testini hangi kriterlere göre yaptılar malum Türkiye güzeli bile torpil ile seçiliyor dolayısıyla güvenilir bulmuyorum
Muhsin - Seçimlerde belli oluyo zaten zeka testine gerek yok en zeki illerde belli ama gel anlat :)
Eroldemirbek - zeka demek ki uygarlıkla ilgili eskişehir ciddi insanları akıllı sakin uygar insanların şehridir . dikkat ederseniz diğer illerde benzer şekilde iller.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.