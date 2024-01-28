CiNCiNATiLi DOĞAN'IN ŞANSI YOK!..

Türkiye’de, geçtik adını, artık kadının canı yok…

Tabii ki bu benzetmeyi hoşgörünüze sığınarak yapacağım:

Maalesef, Kocaeli’de Doç. Tahir Büyükakın dışında hiçbir siyasi adayın spor profili, vaadi yok. Çünkü sporla alakası yok. Spor deyince akla sadece Kocaelispor geliyor ve onlar da bir iki cümle sarf edip kendine güldürüyor ve oy istiyor. Büyükakın sadece Kocaelispor değil, Karaosmanoğlu ile başlattığı spor ve tesisleşme hamlesini, bizzat artırarak kendi sürdürüyor. Kocaelispor dışında birçok kulübe destek oluyor, her mahalleye bir spor salonları sahaları yapıyor, takımlar kuruyor, sporcu çocuklara maaş bağlıyor, destek veriyor.

Önceki gün Yürüyüş Yolu’nda YRP Büyükşehir Belediye başkan adayı Doğan ayda ve ekiline rastladım. Kalabalık bir grupla miting gibi ziyaretler yapıyorlardı. Belsa önünde yanlarına yanaştım ve gazeteci refleksiyle bir iki cümle almak istedim. İstemez olaydım. Bakın konuşmamız şöyle gelişti:

-Doğan hocam, hayırlı olsun. (SP il ve ilçe binasını göstererek) RP zamanında burası karargah olarak anılırdı. Biz de gazeteciler olarak haber kovalardık. Oradaki birçok kişi davasından uzaklaştı, bir avuç kişi kaldı…

-Ne güzel!..

-Siz şimdi partiyi fabrika ayarlarına döndürüyorsunuz.

-Evet…

-Kentin trafik başta olmak üzere lokal sorunlarını gündeme getirdiniz, ben de buna paralel yorumumu yazdım. Heyecanlandım…

-Okumadım… Arkadaşa bir broşür verin!..

Ağzım açık baktım kaldım. Şaka yapıyor sandım, malum profesör… Yoook… Gayet ciddiydi… Demek ki o zamanın samimi RP’sinden bir ılık meltem bile yok…

Hayaller boşunaymış…

Kocaelispor kısmını ve Kocaeli’de spor kısmını hiç sormadım bile… Adamın sokaktan haberi yok…

Türkiye’de siyesi partiler 70, 80 ve 90’lara bir daha hiç dönmeyecek…

(Yanındaki İzmit ilçe başkanı ve diğer partili arkadaşlara değildir sözüm. Ama birileri hocaya İzmit’i, Kocaeli’yi iyi anlatmamış… Bizim gazeteci kardeşlerimizin gönlünü kazanamayan, ikna edemeyen; kenti hiç ikna edemez. Mustafa Can’dır)…

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DOĞAN AYDAL KİMDİR?

Prof. Dr. Doğan AYDAL, 1976 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden “Maden Jeolojisi Yüksek Mühendisi” unvanı alarak mezun olmuştur. İngilizce eğitimini International House, Hastings; Master ve Doktora eğitimini ise İNGİLTERE’de LEEDS Üniversitesinde tamamlamıştır (1976-1980). Kısa dönem askerlik öncesi ve sonrasında, MTA Genel Müdürlüğü çeşitli birimlerinde çalışan AYDAL, 1982 yılı sonunda Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi’nde Y. Doç. Dr. unvanı ile göreve başlamış ve 1991 yılında Doçent unvanı almıştır. 1994 yılında bir dönem ABD CINCINNATI Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak bilimsel araştırmalarda bulunmuştur.

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