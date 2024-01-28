Derince kafilesi kutsal topraklardan döndü

Derince’den kutsal topraklara giden umre kafilesi ibadetlerini tamamlayarak ilçeye döndü. Cuma günü akşam saatlerinde Derince’ye dönen kafileyi Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve vatandaşların aileleri karşıladı. Kutsal toprakları ziyaret ettikten sonra memleketlerine kavuşmanın heyecanını yaşayan vatandaşlarla tek tek selamlaşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün “Rabbim tüm Müslüman kardeşlerimize mukaddes topraklara giderek umre ziyareti yapmayı nasip etsin” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.