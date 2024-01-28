Mustafa Sarıgül'den bomba Kocaeli açıklaması!

CHP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkan adayı henüz açıklanmadı. Aday adayları arasında en öne çıkan isim ise Mustafa Sarıgül. haber3'ten Aydın Özdalga'ya konuşan Sarıgül, Kocaeli iddiasına "Olay şu. Partimin Kocaeli’nde yaptığı anketlerde açık ara benim adım önde çıkıyor" dedi

TEREDDÜTSÜZ KABUL EDERİM

Partisinden Kocaeli için teklif gelmesi durumunu değerlendiren Sarıgül, "Hiç tereddütsüz kabul ederim. Partinin bir neferi olarak, verilen her görevi yaparım"

" AKP'NİN ELİNDEKİ İLLER DE ALINMALI"

Kocaeli'nin mevcut belediye başkanı AK Partili Tahir Büyükakın, 2024 seçimleri için yeniden aday gösterildi.Adaylaşması durumunda Büyükakın'a karşı yarışacak olan Sarıgül, "Sizin adaylığınız CHP’ye ne katar?" sorusuna yanıt olarak "Çok şey katar. Seçimlerde hedef sadece eldeki 11 büyükşehri korumak değil, AK Parti'nin elinde olan Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Denizli gibi illeri de almak olmalıdır. Benim burada yaratacağım heyecan, Türkiye’de yankılanır, oylarımızı ciddi şekilde etkiler"

"O DA BENİM"

Sarıgül, "Kocaeli’nde AK Parti açık ara önde. Bu farkı kapatabilecek misiniz?" sorusunu "Milletvekili seçiminde seçmen partilerin lider ve ideolojisine oy verir. Yerel seçimde ise adayın kenti yönetebilme becerisi öne çıkar. Ben yerel yönetimi biliyorum" dedi

SHAKESPEARE'Lİ GÖNDERME!

Sarıgül'ün dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından William Shakespeare'in “Şimdi olacak bir şey yarına kalmaz, yarına kalacaksa, bugün olmaz. Bütün mesele hazır olmakta.” ifadelerini kullandı