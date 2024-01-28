Tartıştığı kuzenini tabanca ile vurarak öldürdü

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy mevkisinde dün gece saatlerinde, iddiaya göre O.S., park halindeki otomobilde teyzesinin oğlu Şeref Kördal ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine O.S., belinden çıkardığı tabanca ile Şeref Kördal'a ateş etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kördal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şeref Kördal'ın cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgi soruşturma sürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.