- Asayiş

Tartıştığı kuzenini tabanca ile vurarak öldürdü

Rize'nin Pazar ilçesinde Şeref Kördal, (41) otomobil içerisinde tartıştığı kuzeni O.S. (38) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Demirören Haber Ajansı
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Tartıştığı kuzenini tabanca ile vurarak öldürdü mask

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy mevkisinde dün gece saatlerinde, iddiaya göre O.S., park halindeki otomobilde teyzesinin oğlu Şeref Kördal ile tartıştı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine O.S., belinden çıkardığı tabanca ile Şeref Kördal'a ateş etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kördal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şeref Kördal'ın cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgi soruşturma sürüyor.
# sağlık

28 Oca 2024 - 11:43 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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