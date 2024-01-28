Çenesuyu, yılın doğal su markası oldu

KOCAELİ’NİN EN ÖNEMLİ MARKASI

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün girişimleri ile pazarlama ağını arttıran Çenesuyu, Derince’nin sadece bölgeye değil, Türkiye’ye ve hatta dünyaya açılan en önemli markaları arasında yer alıyor. Yaklaşık 400 yıllık maziye sahip olan Çenesuyu, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetiminde daha da büyüdü. Depolama alanı ve ek bina inşaatıyla birlikte 6 dönüm ilave alan kazandırılarak kapasitesi artan Çenesuyu, pazarlama ağını genişletti.

CAM ŞİŞE VE BARDAK ÜRÜNLERİ

Osmanlı’dan günümüze uzanan damak tadı ve marka değeri ile hem iç hem de dış pazarda kendisine yer bularak ülke ekonomisine katkı sunan Çenesuyu, Başkan Aygün’ün girişimleri ile cam şişe olarak üretilerek, piyasaya sunuldu. Yapılan yatırımların hız kesmediği Çenesuyu’nda yeni makine alımı sonrası hazırlanan 180 cc ve 250 cc’lik bardak ürünler de sofralardaki yerini almaya başladı. Üstelik 180 cc’lik ürün 40’lık yerine 60’lık kutuda satılarak vatandaşlar için avantaj sağlıyor.

ÇENESUYU BAŞARISINI TAÇLANDIRDI

Asırları aşan lezzeti, mali disiplini ve sürdürebilir yurt içi ve yurt dışı bayilik sistemi ile yüzlerce sektör firması arasından örnek gösterilen Çenesuyu bu kez çok önemli bir ödülün sahibi oldu. Çok sayıda marka ve kuruluşun katıldığı 2023 Başarı ve Kariyer Ödülleri’nde Yılın Doğal Kaynak Suyu Markası ödülünü kazanan Çenesuyu bu başarısını elde ettiği ödülle birlikte taçlandırmış oldu. DoubleTree By Hilton İstanbul Topkapı’da gerçekleşen ödül törenine Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar ve Çenesuyu A.Ş. Genel Müdürü Cumhur Seferoğlu katıldı.

BAYRAKTAR’DAN ÖNEMLİ MESAJLAR

Hande Sarıoğlu ve Halil İbrahim Uludağ’ın sunuculuğunu yaptığı gecede Çenesuyu adına Yılın Doğal Kaynak Suyu Markası ödülünü alan Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar yaptığı değerlendirmede “Bizlere bu değeri katan ve gururu yaşatan kıymetli Çenesuyu ailesine, yurt içi ve yurt dışındaki tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu ödülü başta Gazze olmak üzere her zaman yanında olduğumuz ve kurumsal yardımlarımızı sürdürdüğümüz tüm mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimize ve ülkemizi sarsan 11 ilimizi kapsayan asrın felaketi depremzede halkımıza ithaf ediyoruz” dedi.