Resmi Gazete’den flaş karar: Bankalar 9.270 lira ödeyecek

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'de değişiklik yapılmasına karar verildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının konuyla ilgili yaptığı değişiklik tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
TCMB’nin aldığı kararla beraber, bankaların karşılığı bulunmayan her bir çek yaprağı için ödemek zorunda olduğu miktar 6 bin liradan 9 bin 270 liraya yükseltildi.
Aynı tebliğin geçici 2'nci maddesinde yer alan "6 bin Türk lirası” ibareleri "8 bin 650 Türk lirası" oldu.
31 Ocak'ta tebliğ, yürürlüğe girecek
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.