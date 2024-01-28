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Resmi Gazete’den flaş karar: Bankalar 9.270 lira ödeyecek

Resmi Gazete’den yayımlanan bilgilere göre bankaların çek yapraklarıyla ilgili değişikliğe gidildi. Bankaların kullanmadığı çek yaprakları için ödediği tutarda değişiklik yapıldı. Yapılan bu değişiklik ise dudak uçuklattı.

Resmi Gazete’den flaş karar: Bankalar 9.270 lira ödeyecek mask

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'de değişiklik yapılmasına karar verildi.

Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankasının konuyla ilgili yaptığı değişiklik tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB’nin aldığı kararla beraber, bankaların karşılığı bulunmayan her bir çek yaprağı için ödemek zorunda olduğu miktar 6 bin liradan 9 bin 270 liraya yükseltildi.

Aynı tebliğin geçici 2'nci maddesinde yer alan "6 bin Türk lirası” ibareleri "8 bin 650 Türk lirası"  oldu.

31 Ocak'ta tebliğ, yürürlüğe girecek
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28 Oca 2024 - 12:16 - Gündem

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