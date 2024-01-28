81 ilde o araçlara milyonlarca lira ceza kesildi

Türkiye’nin ve özellikle büyükşehirlerin günlük yaşamdaki sorunlarından birisi de çakarlı araçlar. Herhangi bir şekilde izni olmamasına rağmen kendi başlarına araçlarına çakar lamba takan bazı sürücüler, bu şekilde trafikte diğer sürücülere zor anlar yaşatıyor, emniyet şeritlerini işgal ediyor ve bazı zamanlarda da diğer sürücülerin kaza yapmasına dolaylı yoldan da olsa sebebiyet veriyor.
Bakan Yerlikaya, bu sabah haksız yere çakar kullanarak trafikte ilerleyen o sürücülere yönelik 81 ilde operasyon yapıldığını açıkladı. 1 ocak tarihinden 26 Ocak tarihine kadar geçen süre zarfında haksız yere çakar takan 807 sürücü tek tek tespit edildi. Seyir halinde ilerleyen sürücüler tek tek sağa çekilerek denetimleri yapıldı.
807 sürücüye 5 milyon 196 bin lira ceza kesildi. Bakan Yerlikaya sesli uyarı ve çakar kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçların önceliğinin insan sağlığı ve suçlular ile mücadele olduğunu ifade ederek, trafikte önceliklerinin ‘Önce İnsan’ olduğunu belirtti.
Kaynak: YENİÇAĞ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.