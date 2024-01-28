Programda Atatürk hakkında söyledikleri sosyal medyada çılgınca karşılandı

Damla Baylan'ın haberine göre, Mumcuoğlu programda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Atatürk’e yaklaşımından rahatsız olduğunu belirterek, “Atatürk'ün kurduğu bir Diyanet, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet ama baktığımız zaman kurucusuna ve ülkesine sahip çıkan bir yaklaşım göstermeyen bir kurum olarak görüyoruz” diye konuştu.
Mumcuoğlu, konuşmasının devamında, “En azından 10 Kasımda bir hutbede yer alamaz mıydı Atatürk? Ama yoktu” dedi.
Seçil Mumcuoğlu ayrıca, Çanakkale hakkında okutulan hutbelerde bu ülkenin kurucusunun atlanarak anılamayacağını belirterek, Atatürk’ün Çanakkale zaferinin temel direği olduğunu vurguladı.
Kaynak: YENİÇAĞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Mehmet - Takkiye yapıyor inanmayın
Eroldemirbek - nankör olmayan insanlarda var ALLAHA şükür .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.