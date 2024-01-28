28 Oca 2024 - 12:23- Gündem G:

Programda Atatürk hakkında söyledikleri sosyal medyada çılgınca karşılandı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kadın Kolları Başkanı Seçil Mumcuoğlu, katıldığı bir programda sarf ettiği sözler, sosyal medyada büyük beğeni topladı. BTP Kadın Kolları Başkanı Seçil Mumcuoğlu, katıldığı bir televizyon programındaki sözleri gündem oldu.

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Damla Baylan'ın haberine göre, Mumcuoğlu programda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Atatürk’e yaklaşımından rahatsız olduğunu belirterek, “Atatürk'ün kurduğu bir Diyanet, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet ama baktığımız zaman kurucusuna ve ülkesine sahip çıkan bir yaklaşım göstermeyen bir kurum olarak görüyoruz” diye konuştu.

Mumcuoğlu, konuşmasının devamında, “En azından 10 Kasımda bir hutbede yer alamaz mıydı Atatürk? Ama yoktu” dedi.

Seçil Mumcuoğlu ayrıca, Çanakkale hakkında okutulan hutbelerde bu ülkenin kurucusunun atlanarak anılamayacağını belirterek, Atatürk’ün Çanakkale zaferinin temel direği olduğunu vurguladı.

Kaynak: YENİÇAĞ
# Bağımsız Türkiye Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi Kadın Kolları Başkanı Seçil Mumcuoğlu, Atatürk, cumhuriyet

28 Oca 2024 - 12:23 - Gündem

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Yorumlar

(2)
01

Eroldemirbek - nankör olmayan insanlarda var ALLAHA şükür .

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 28 Ocak 12:48

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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