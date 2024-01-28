Ayçiçek yağına rekor zam

Yeni yılda maaşlara gelen zamlarla beraber fırsatçılar durumdan faydalanarak etiket değiştirmeye başladı. Marketler ellerinde etiketlerle reyon reyon her şeyin fiyatını değişti ve değişmeye devam ediyor. Zamlar dur durak bilmeden ilerlerken yeni durak ayçiçek yağında oldu.
Temel ihtiyaç grubundan olan, yumurta, peynir süt vb ürünlerle pazar kahvaltısı yapmak isteyen 4 kişilik bir ailenin maliyeti artan fiyatlardan sonra toplam 2.500 lirayı buluyor.
AYÇİÇEK YAĞININ FİYATINI GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ.
26 Kasım tarihinden önce 175 TL olan Ayçiçek yağı bugün itibariyle 219 TL ye satışa sunuldu.
Altınla yarışan zeytinyağına ulaşmak ise neredeyse imkansız hale geldi. En ucuz zeytinyağının fiyatı etiketlere 392 TL olarak yansıdı.
Kaynak: YENİÇAĞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Nuri19074141@icloudcom - SERBEST PİYASA EKONOMİSİ GIDADAN KALKMADIĞI MÜDDETCE BU ZAM HABERLERİ HERGÜN, HER DAKİKA OLACAKTIR.OLAN TÜRK HALKINA.
Çekirge - Hep milletin anası ağlıyor lanet olsun...
Hüsnü - Allah bir ülkeye savaşla musibet savaş vermez alsana zam savaşı nerene dayarsan daya
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.