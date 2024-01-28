Ayçiçek yağına rekor zam

Yeni yılda maaşlara gelen zamlarla beraber fırsatçılar durumdan faydalanarak etiket değiştirmeye başladı. Marketler ellerinde etiketlerle reyon reyon her şeyin fiyatını değişti ve değişmeye devam ediyor. Zamlar dur durak bilmeden ilerlerken yeni durak ayçiçek yağında oldu.

Temel ihtiyaç grubundan olan, yumurta, peynir süt vb ürünlerle pazar kahvaltısı yapmak isteyen 4 kişilik bir ailenin maliyeti artan fiyatlardan sonra toplam 2.500 lirayı buluyor.

AYÇİÇEK YAĞININ FİYATINI GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ.

26 Kasım tarihinden önce 175 TL olan Ayçiçek yağı bugün itibariyle 219 TL ye satışa sunuldu.

Altınla yarışan zeytinyağına ulaşmak ise neredeyse imkansız hale geldi. En ucuz zeytinyağının fiyatı etiketlere 392 TL olarak yansıdı.

Kaynak: YENİÇAĞ