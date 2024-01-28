- Siyaset

Fatma Kaplan Hürriyet’in kazanmasından çok Hüseyin Erol’un kaybetmesi konuşuluyor

Malum, CHP’de ön seçim rüzgarı geçti gitti. “Bu önseçim Fatma’yı yıprattı, parti ikiye bölündü” diyenler de var, “Başkan için ön seçim iyi oldu, kenti hareketlendirdi” diyen de…

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Fatma Kaplan Hürriyet’in kazanmasından çok Hüseyin Erol’un kaybetmesi konuşuluyor mask

Olayın bir başka boyutu daha var. Sokaktaki adamın bakışı farklı. 1996 seçimlerini DSP’ye kazandıran, Amatör kümeye düşen Kocaelispor’un 20 bin kişiye oynamasını beceren Hüseyin Erol’un ta kendisidir… Hep ikinci adam olmayı seçmiş ve kazanmıştır… Çünkü birincileri hatırlayan bile yoktur…
Hüseyin Erol kentin tanınmış ve karizmatik isimlerinden biridir… Ancak ana sokaklarda yoktur… Esnaflık görevi gereği kent merkezi Fethiye, İnönü, İstiklal’de vardır… Paşa, Bekirdere, Santral, Tavşantepe,’de yoktur…
Merkez köylerde yoktur…
Sokaklarda gezip söyleşi yaparken, şunu fark ettim ki, Fatma Kaplan’ın kazanmasından çok Hüseyin Erol’un, hem de sonuncu olarak kaybetmesi daha ilgi çekmiş ve daha çok tartışılıyor…
Hakan Tanta ve Emre Andız’ın adı geçmiyor…
Çünkü sokaklarda yoklar…
Hakan Tanta da, Hüseyin Erol da benim gerçekten sevdiğim ve saygı duyduğum isimlerdir…
Ama sokak gerçeği de benim iyi bildiğim bir gerçektir…
Yine de unutulmamalı, İzmir çarşıda en çok konuşulan Hürriyet değil Erol’dur… Bu da gelecek için önemli bir yoldur…
Bu kentin Hüseyin Erol gibi İzmitlilere ihtiyacı var…
*
www.kocaeligazetesi.com.tr’de yayınlanan bu yazıya yazacağınız yorumlar gazetenin bu köşesinde de aynen yayınlanmaktadır.
# Kocaelispor, İzmir, var

28 Oca 2024 - 12:29 - Siyaset

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.888.875 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL