Fatma Kaplan Hürriyet’in kazanmasından çok Hüseyin Erol’un kaybetmesi konuşuluyor

Olayın bir başka boyutu daha var. Sokaktaki adamın bakışı farklı. 1996 seçimlerini DSP’ye kazandıran, Amatör kümeye düşen Kocaelispor’un 20 bin kişiye oynamasını beceren Hüseyin Erol’un ta kendisidir… Hep ikinci adam olmayı seçmiş ve kazanmıştır… Çünkü birincileri hatırlayan bile yoktur…

Hüseyin Erol kentin tanınmış ve karizmatik isimlerinden biridir… Ancak ana sokaklarda yoktur… Esnaflık görevi gereği kent merkezi Fethiye, İnönü, İstiklal’de vardır… Paşa, Bekirdere, Santral, Tavşantepe,’de yoktur…

Merkez köylerde yoktur…

Sokaklarda gezip söyleşi yaparken, şunu fark ettim ki, Fatma Kaplan’ın kazanmasından çok Hüseyin Erol’un, hem de sonuncu olarak kaybetmesi daha ilgi çekmiş ve daha çok tartışılıyor…

Hakan Tanta ve Emre Andız’ın adı geçmiyor…

Çünkü sokaklarda yoklar…

Hakan Tanta da, Hüseyin Erol da benim gerçekten sevdiğim ve saygı duyduğum isimlerdir…

Ama sokak gerçeği de benim iyi bildiğim bir gerçektir…

Yine de unutulmamalı, İzmir çarşıda en çok konuşulan Hürriyet değil Erol’dur… Bu da gelecek için önemli bir yoldur…

Bu kentin Hüseyin Erol gibi İzmitlilere ihtiyacı var…

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