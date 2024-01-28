Cumhur İttifakı’ndan gövde gösterisi

BÜTÜN İLÇELERE GİTTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Ocak’ta İstanbul’da yapılan toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın yeniden aday ilan edilmesinin ardından Cumhur İttifakı çok kısa sürede önemli bir çalışmaya imza attı. Başkan Büyükakın, on günde 12 ilçede Cumhur İttifakı ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi. İzmit’te başlayan ziyaretler, Gölcük’te sona erdi.
İL BAŞKANLARI YAN YANA
AKP Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus; Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, Demokratik Sol Parti İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Büyük Birlik Partisi İl Koordinatörü Metehan Küpçü ve İl Başkanı Av.Kaan Şendil’i ziyaretler başlayan programların, on gibi çok kısa sürede tamamlandığını belirtti. AK Parti ilçe başkanlıkları başta olmak üzere, Cumhur İttifakı ilçe teşkilatlarının tümünü günde en az iki ilçe olmak üzere ziyaret edildiğini belirtti. Başkan Büyükakın her ilçede, partililer tarafından büyük sevgi gösterileriyle karşılandı. Toplantılarda kadın ve gençlik kolları da hazır bulundu.
CUMHUR İTTİFAKI KOL KOLA
AKP Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, yalnızca kendi teşkilatları değil, Cumhur İttifakı temsilcileriyle de bir araya gelmenin önemine dikkat çekerek, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, Büyük Birlik Partisi İl Koordinatörü Metehan Küpçü, İl Başkanı Av.Kaan Şendil ve Demokratik Sol Parti İl Başkanı Halim Dedeoğlu’na katkıları için teşekkür etti. Seçim öncesi genel bir değerlendirme ve istişare yaptıklarını, ilçe teşkilatlarının hazırlıklar konusunda ne aşamada olduğunu gördüklerini belirten Talus, şunları söyledi:
TALUS: “ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”
“Açıkçası hem partimizin, hem de Cumhur İttifakı ortaklarımızın ilçe ilçe 31 Mart seçimlerine hazır olduğunu görmekten mutluluk duyduk. AK Parti ve Cumhur İttifakı, seçimlerin lafla değil, çalışarak kazanıldığını çok iyi biliyor. Bizler lafla göz boyamak değil, çalışarak milletimizin gönlünde kalmak istiyoruz. Çalışmalarımız bundan sonra da hız kesmeden devam edecek. Geçmişten bugüne bu kutlu davaya gönül vermiş herkesi teşkilat çalışmalarımıza davet ediyoruz. Milletimizle bir ve beraber olarak, yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz”.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Nuri19074141@icloudcom - KOCAELİ DE YANDAŞLARIYLA BERABER VATANDAŞDAKİ KARŞILKLARI YÜZDE 40 .KİMDEN OY ALACAKLAR.EMEKLİDENMİ,65 YAŞ ÜSTÜNDEKİ CİLELİ VATANDAŞTANMI,FAKİR FUKARADANMI,DAR GELİRLİDENMİ,ASGARİ ÜÇRETLİDENMİ.BU ŞEHİRİN MAKUS TALİHİNİN DEĞİŞMESİ İÇİN DEĞİŞİM ŞART. BUNU VATANDAŞ GÖRÜYOR VE OYUNUDA ONA GÖRE KULLANACAKTIR.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.