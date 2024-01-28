Ahmet Çalık ile beraber Halil Çalık da siyasette

Şimdi eski milletvekili ve milli eğitim bakan adayı bile olmuş Halil Çalık, yerini yeğeni esnaf Ahmet Çalık’a bıraktı. Karamürselli Ahmet Çalık servisimize ziyarete geldiğinde ona Karamürsel ile çok çok eskiden tüyolar verdim. Bakalım yararlanacak mı ?..

Yararlanırsa kendi ve Karamürsel kazanır…

Çalık kaybederse, Karamürsel çok şey kaybeder…

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