28 Oca 2024 - 13:14- Siyaset G:

Ahmet Çalık ile beraber Halil Çalık da siyasette

1996’da Ecevit ve DSP ülke çapında da Kocaeli’de de büyük sükse yarattı. Öğretmen Halil Çalık’ın peşinden Karamürsel’in dağlarına kadar çıktık ve muhabir olarak o başarıya biz de tanık olduk. Ecevit rüzgarı müthişti. Hatta Özgür Kocaeli ile biz karşılıklı yarışa girmiştik, SHP’yi DSP bitirmişti bu kentte…

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Ahmet Çalık ile beraber Halil Çalık da siyasette mask

Şimdi eski milletvekili ve milli eğitim bakan adayı bile olmuş Halil Çalık, yerini yeğeni esnaf Ahmet Çalık’a bıraktı. Karamürselli Ahmet Çalık servisimize ziyarete geldiğinde ona Karamürsel ile çok çok eskiden tüyolar verdim. Bakalım yararlanacak mı ?..

Yararlanırsa kendi ve Karamürsel kazanır…

Çalık kaybederse, Karamürsel çok şey kaybeder…

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# eğitim, esnaf, karamürsel

28 Oca 2024 - 13:14 - Siyaset

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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