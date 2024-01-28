Ahmet Çalık ile beraber Halil Çalık da siyasette

Şimdi eski milletvekili ve milli eğitim bakan adayı bile olmuş Halil Çalık, yerini yeğeni esnaf Ahmet Çalık’a bıraktı. Karamürselli Ahmet Çalık servisimize ziyarete geldiğinde ona Karamürsel ile çok çok eskiden tüyolar verdim. Bakalım yararlanacak mı ?..
Yararlanırsa kendi ve Karamürsel kazanır…
Çalık kaybederse, Karamürsel çok şey kaybeder…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.