Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Körfez Sevindikli mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde giden 34 CDJ 271 plakalı otomobil, 06 KDY 19 plakalı Toyota marka otomobil ve bir otomobil daha zincirleme kazaya karıştı. Savrulan otomobillerden biri yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada otomobillerdeki 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

Uzun araç kuyruğu oluştu

Kaza sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafikte aksama yaşandı. Otoyolun iki şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Jandarma ekiplerince kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, kazalı araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Öte yandan, bölgede zaman zaman karla karışık yağmur etkili oluyor.