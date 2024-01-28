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Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında silahlı saldırı yapıldı. Bir kişi hayatını kaybetti.

Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı mask

Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne gelen 2 kişi, içeride düzenlenen ayin sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş açtı. 

Saldırıda silahla vurulan ve 52 yaşında olduğu öğrenilen bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 
Geniş bir alanda güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış  ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

Kaynak: SÖZCÜ

# Santa Maria Kilisesi, sağlık, inceleme, hayatını kaybetti

28 Oca 2024 - 14:01 - Asayiş

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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