Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı

Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne gelen 2 kişi, içeride düzenlenen ayin sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş açtı.

Saldırıda silahla vurulan ve 52 yaşında olduğu öğrenilen bir kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Geniş bir alanda güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Saat 11.40 sıralarında Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

Kaynak: SÖZCÜ