BAL-TÜRK’ün yeni başkanı belli oldu!

Genel Merkezi Kocaeli’de bulunan Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği 17. Olağan Genel Kurulu bugün İzmit Leyla Atakan Kültür Merkezi Şefik Postalcıoğlu Salon’unda gerçekleşti. Yaklaşık 3 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu genel kurulda tek aday Şükrü Ar oldu. Tek adaylı girilen seçimde Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin ( BAL-TÜRK)’ ün yeni başkanı Şükrü Ar seçildi. Böylelikle 11 kişilik yönetim kurulu, 3 kişilik denetim kurulu üyeleri ve 20 kişilik federasyon delegeleri belli oldu. Genel Kurula eski başkan Günay Uzun’un yanı sıra AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, Kocaeli Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Recep Tarı, Kocaeli Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Selçuk Koç dernek temsilcileri ve 300’e yakın üye katılım sağladı.

BAL-TÜRK’ün 17. Olağan Genel Kurul’unda açılış konuşmasını yapan Şükrü Ar konuşmasında şunları söyledi,

“Kısaca kendimden bahsederek konuşmama başlayacağım. 1980 yılında Derince’de Macır Mahallesi’nde doğdum. Tamamı Filibe Asenovgrad kökenli bir ailenin büyük oğluyum. Bilgisayar Mühendisiyim ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde memur olarak çalışmaktayım. Bugün, Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğimizin genel kurulunda başkanlığa seçilmiş olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu görevi bana ve yönetim kurulu arkadaşlarıma layık gördüğünüz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

BU DAVANIN BİR NEFERİYİM

Henüz ilkokul çağlarında macır mahallemizde eş, dost, akraba ile mutlu mesut büyürken 1989 zorunlu göçü ile yaşananlara şahit olmuş ancak o yaşlarımda pek anlam verememiştim. Ufak bir çocuk olarak o günleri, anlatılanları unutmadım. Detaylarını hepimizin bildiği çeşitli işkenceler ve baskılarla yerinden yurdundan koparılmanın anlamı, o yıllarda hafızama kazınanlar, yıllar ilerledikçe olgunlaştı. Tepki gösterip bir şeyler yapma ihtiyacı içimde büyümeye başladı. Bu sayede babamın da kurucu üyelerinden olduğu derneğimizde aktif görev alarak elimi taşın altına koyduğumda artık bu davanın sağlam bir neferi olmuştum.

İMZA PROJELER İLE ÖN PLANDA OLDUK

Bal – Türk; Gebze, Çayırova ve Karamürsel’de şubeleri bulunan benim de 15 yıl önce gençlik kolları başkanı olarak göreve başladığım büyük bir aile. Evladı Fatihan’ın yaşamış olduğu mezalime bir tepki olarak 1985 yılında kurulmuş 39 yıllık faaliyet geçmişinde yapmış olduğu imza projeleri ile her zaman ön planda olmuştur. Son yıllarda değişen sosyo – politik ortam ve etkenler dolayısı ile derneğimizin de faaliyetlerini proaktif bir biçimde değiştirmiştir. Derneğimiz; Çeşitli dönemlerde göç ile anavatana gelen topluluklarımızın ve özellikle gençlerimizin bilinçlenmesi, geçmişini unutmadan geleceğe bakmalarını sağlamak, özellikle de suyun öteki tarafında olan ve hala üstü kapalı asimilasyona maruz kalan soydaşlarımıza destek verebilmek için gayret gösteriyor.

DAHA İYİ BİR GELECEK İNŞAA EDECEĞİZ

Balkanlarda ve özellikle de Bulgaristan’daki Türk ve Müslümanların yaşadıkları bölgelerde kültürel ve sosyal aidiyetlerini, siyasi ve sivil haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla önemli hizmetler vermiştir. Yeni dönemimizde de devletimizin çeşitli kurumları ve halkımızın büyük desteği ile bu hizmetimizin devamını sağlamak ve derneğimizi daha da güçlendirmek için gayret göstereceğiz. Derneğimizin bu hedeflere ulaşabilmesi için, tüm üyelerimizin desteğine ihtiyacımız var. Hep birlikte çalışarak, Balkan Türkleri için daha iyi bir gelecek inşa edeceğimize inanıyorum.

DİRENÇLİ OLMAK ZORUNDAYIZ

17. Olağan Genel Kurul’da başkan seçilen Şükrü Ar’ın ardından konuşan AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi,

“Sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri ve Balkan Türkleri Derneği'nin izinde neferleri görelim. 17. Olağan Genel Kurulu’muza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugüne görevini sürdüren Günay Uzun kardeşime ve yönetimine teşekkür ediyor, Şükrü kardeşime de bundan sonra bayrağı daha yükseklere taşıması için başarılar diliyorum. Milli birlik ve kimliğin korunması adına etnik derneklerin faaliyetlerini her daim desteklemek, yanında olmak ve suyun ötesi olarak tabir edilen ismin ötesinden gelenler olarak adlandırılan biz muhacirlerin derneklerimizin yanında olması zorunludur. Bizler geçmişi bilen, farklı toplumlarla birlikte yaşamayı içinde sindirmiş fakat birlikte yaşadığımız ve yöneticisi olduğumuz dönemlerde burunlarını dahi kanatmadığımız toplumların vahşi katliamlarına maruz kalmış bireyleriz. Bu nedenle bugüne kadar bizlere yapılan zulmü ve vahşeti hiçbir zaman unutmamak adına geleceğimize bize yapılan, bize sunulan, bize dayatılan her türlü zulmü anlatmak ve onları dirençli ve dik tutmak zorundayız.”

YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Dokuzlar’ın ardından konuşan KBB Koordinatörü Hasan Ayaz ise,

“Bizim olanlar bir başka değil mi? İnsanımızın oradaki tutkunluğu birbirine karşı olan saygı ve sevgini istiyorum. Yani suyun öbür tarafı dediğimiz alan her zaman farklı bir kıymette. Bu dönem içerisinde dernek başkanlarımız olsun Günay Başkan olsun, Rumeli Derneği Başkanı’mız, Batı Trakya Derneği Başkanımız burada. Bu gerçekten çok kıymetli. İnşallah Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’mız ekibi olarak her zaman sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

YÖNETİM LİSTESİ

YÖNETİM KURULU

ŞÜKRÜ AR

SELAHATTİN AYDIN

RAGIP ÇAVUŞ

HASAN HAYIRSEVER

İBRAHİM GÜLER

VİLDAN AKKOÇ

ESMA ERGÜN

İSMAİL DJİNNJİ

İBRAHİM ÖZTÜRK

HALİL AKÇAKAYA

SEVGİNAR KOCAALİ

DENETLEME KURULU

YAVUZ USTA

FURKAN SARPKEN

YEŞİM ARMAĞAN ARSLAN

FEDERASYON DELEGE LİSTESİ

BAYRAM ÇOLAKOĞLU

İBRAHİM GÜLER

YAVUZ USTA

NECLA SOYBELLİ

ŞÜKRÜ AR

VİLDAN AKKOÇ

YEŞİM ARMAĞAN ARSLAN

NURDAN SAKA

SELAHATTİN AYDIN

ESMA ERGÜN

HATİCE ÇALIŞKAN TORUN

NURETTİN ÖZTÜRK

RAGIP ÇAVUŞ

İBRAHİM ÖZTÜRK

AHMET AKBULUT

FATMA KAVUŞUR

HASAN HAYIRSEVER

HALİL AKÇAKAYA

TÜRKAY GÜNAY

ALPTEKİN DENİZ