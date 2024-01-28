2023'te kapanan lokanta sayısı 2 bini aştı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen yeni ekonomi modelinin ardından ekonomide tüm dengeler alt üst oldu.

Hayat pahalılığından şikayet edenlerin sayısındaki artışla birlikte çok sayıda işletme zor duruma düştü.

2022-2023 yıllarında zor duruma düşen işletmelerden biri de lokantalar ve seyyar yemek hizmetleri oldu.

2 YILDA 3 BİN 83 LOKANTA KAPANDI

SÖZCÜ'nün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kurulan-kapanan şirket istatistiklerinden yaptığı derlemeye göre, 2023'te kapanan toplam 25 bin 882 şirketten 2 bin 136'sını lokantalar oluşturdu. Lokantaların kapanan şirket sayısı içerisindeki payı da yüzde 8,25'e yükseldi.

2023 yılında en çok kapanış olan faaliyetler arasında lokantalar limited şirketler grubunda 2. sırada, anonim şirketler ve gerçek kişi ticari işletmeler grubunda 4. sırada yer aldı.

2022'de kapanan lokanta sayısı 1737 iken kapanan şirket içerisindeki pay da yüzde 7,14 seviyesindeydi.

Böylelikle 2 yılda kapanan lokanta sayısı 3 bin 873'e ulaştı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE DE AĞIR YARA ALMIŞTI

2020 yılında pandemiden büyük yara alan yiyecek içecek sektöründe geçici kapanmaların ardından binlerce işletme kepenk indirmişti.

23 bin 170 bin şirketin kapandığı 2020 yılında "lokantalar ve seyyar yemek hizmeti" alanında faaliyet gösteren 1733 firmanın kapısına kilit vuruldu. Verilere göre 2020 yılında günde 5 firma faaliyetini sonlandırmıştı.

Kademeli olarak 2021'in ortalarında açılan lokantalarda pandemi etkisi 2021'de sürmüştü. 2021'de 16 bin 222 şirket kapanırken bu şirketlerin 1418'ini lokantalar oluşturmuştu.

Kaynak: SÖZCÜ