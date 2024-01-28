iPhone kullanıcıları dikkat: Facebook, TikTok, X ve Instagram telefondan verilere ulaşabiliyormuş

Siber güvenlik şirketi Mysk, Facebook, LinkedIn, TikTok ve X'in iPhone kullanıcılarının gizli bilgi ve verilerini kullandığını ortaya çıkardı.

Bu sosyal medya platformlarının kullanıcılara gönderdikleri bildirimler aracılığıyla verilere erişebildiği belirtilirken, telefon sahiplerinin bildirime tıklamamalarının da bir etkisi olmadığını belirtti.

Mysk Inc. isimli şirkette çalışan uzmanlar yapılan incelemelerde bu bildirimlerin kullanıcı deneyimini geliştirme amacı taşımadığını da öne sürdü.

Teknoloji üzerine yayın yapan medya kuruluşu Gizmodo'ya konuşan Tommy Mysk, "Bu uygulamanın yaygın olarak kullanıldığını öğrenince şaşırdık. Bir bildirimi reddetmek kadar zararsız bir eylemin, uzak sunuculara çok sayıda benzersiz cihaz bilgisi gönderilmesini tetikleyeceğini kim bilebilirdi? Geliştiricilerin bunu talep üzerine yapabileceği gerçeğini düşündüğünüzde bu endişe verici bir durum" dedi.

Bu tekniğin Apple'ın gizlilik kurallarını ihlal etmediği belirtilirken hedefli reklamlar gönderilmesine imkan tanıdığı da açıklandı.

Mysk, "Hedeflenen bir cihaza kasıtlı olarak bir bildirim gönderebilirler, böylece uygulama arka planda başlar ve ayrıntıları geri gönderir" dedi.

Rapora göre Facebook'tan gelen bildirimler IP adreslerini, telefonunuzun yeniden başlatılmasından bu yana geçen milisaniye sayısını, telefonunuzdaki boş bellek alanı miktarını ve bir dizi başka ayrıntıyı topluyor.

LinkedIn'in de kullanıcının saat dilimini, ekran parlaklığını ve hangi mobil operatörün kullanıldığını anlamak için aynı tekniği kullandığı bildiriliyor.

Facebook, LinkedIn, TikTok ve X iddiaları yalanladı.