Direniş Anıtı’na karanfil bırakıldı

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) İzmit Şubesi tarafından her yıl düzenlenen Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş Günü Anma etkinlikleri kapsamında Antikkapı Restoran’ta ‘Unutmuyoruz Unutturmuyoruz’ mottosu ile anma programı gerçekleşti. İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa’nın da katılım sağladığı programda Batı Trakyalılar bir araya geldi. Batı Trakya hakları için mücadele eden Sadık Ahmet’in eşi Işık Sadık Ahmet ve kızı Funda Sandık Ahmet konuk katılımcı oldu. Batı Trakyalılar program ardından kortej halinde Fevziye Camii arkasında bulunan Milli Kimlik ve Direniş Anıtı’na yürüdü. Yürüyüşün ardından BTTDD İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasının ardından anıta karanfiller bırakıldı.

YOĞUN KATILIM

Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu ve çok sayıda Batı Trakyalı katılım sağladı.

MİLLİ DİRENİŞ GÜNÜ DOLASIYLA TOPLANMIŞ BULUNMAKTAYIZ

Programın ardından gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Başkan Öztürk konuşmasında şunları şöyledi, “Bugün burada sizlerle vatandaşı olduğu Yunanistan'ın kalkınması için çaba sarf eden, huzur ve refahının bozulmasına yönelik her türlü olumsuzluklardan kaçınan, anavatanı Türkiye için ise dilinden duasını eksik etmeyen Batı Trakya Türk Azınlığı ve bu azınlığın onur mücadelesi olarak tarihe geçen 29 Ocak Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş Günü dolayısıyla toplanmış bulunmaktayız. Değerli dostlar, Batı Trakya Yunanistan sınırları içerisinde kalan ve statüsü 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması ile belirlenmiş yaklaşık 150 bin Türk azınlık mensubunun yaşadığı bölgenin adıdır. Bu azınlık Yunanistan'a emanet edildiği tarihten itibaren çok çeşitli haksızlıklar ile karşılaşmış ise de verdiği mücadelesinde hiçbir zaman meşruiyetin dışına taşmamış, milli ve manevi değerlerine ilişkin her türlü saldırılar karşısında onurlu bir duruş sergilemiştir.

YÜRÜYÜŞ YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR

Bundan tam 36 yıl önce bugün verilen mücadelenin bayraklaştığı gün olmuş ve azınlık tarafından 29 Ocak tarihi Milli Direniş Günü olarak adlandırılmıştır. Batı Trakya Türk azınlığının sembol kuruluşlarından olan Gümülcine Türk Gençler Birliği ile Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği, "Batı Trakya'da Türk yoktur" iddiası ve isimlerinde "Türk" ibaresi geçtiği gerekçesiyle Yunan Mahkemeleri tarafından 4 Kasım 1987 tarihinde kapatılmıştır. Azınlığın Lozan Antlaşması, Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan ikili antlaşmalar protokollerle teminat altına alınmış milli kimliğine yönelik bu saldırı azınlık arasında büyük bir infiale neden olmuştur. Bunun üzerine Azınlık Yüksek Kurulu bu kararı protesto etmek için 29 Ocak 1988 günü bir yürüyüş yapılmasına karar vermiştir.

YAŞANAN ÇATIŞMALARDA PEK ÇOK KİŞİ YARALANMIŞTIR

Yunan makamları 29 Ocak günü cuma namazından sonra Gümülcine Eski Camii'nden Vilayet Konağı'na kadar yapılacak olan yürüyüşe izin vermemiştir. Diğer taraftan radyolar vasıtasıyla azınlık mensuplarının bir araya gelmesinin yasaklandığı duyurulmuştur. Gümülcine'ye giriş noktaları polis barikatları ile örülmüş, eski ve yeni camii ibadete kapatılmıştır. Milli kimliğin inkarı ve yok sayılması anlamına gelen bu kararları hiçbir şekilde kabullenmeyen binlerce azınlık mensubu Gümülcine'de Türk Gençler Birliği'nin bulunduğu caddede toplanmıştır. Yine kadınlı erkekli binlerce azınlık mensubu da köylerden Gümülcine'ye doğru akın etmiştir. Bağımsız Milletvekili Ahmet Faikoğlu'nun konuşmasının ardından topluluğun dağılmaya başladığı bir sırada çevrede çatışma ve tutuklama olduğu haberlerinin gelmesiyle birlikte dağılan kalabalık yeniden toplanmış, polisle çatışmalar yaşanmış ve pek çok kişi yaralanmıştır.

RADYOLARDAN ASILSIZ HABER YAYILDI

Bu olayların meydana gelmesinden iki yıl sonra 29 Ocak 1990 günü yaşanan olayların yıldönümü vesilesiyle Gümülcine Eski Camii'de bir mevlit okutulması kararlaştırılmıştır. Ancak mevlit için belirlenen tarihten bir gün önce yani 28 Ocak'ta Yunanistan'daki radyolar hastanede yatan Solakidis isimli bir Yunanlının kendisi ile aynı hastanede tedavi gören bir azınlık mensubu Türk tarafından saldırıya uğradığını haber yaparak Yunanlıları 29 Ocak'ta yapılacak olan bu mevlidi engellemeye çağırmışlardır. Bunun yanı sıra Gümülcine Metropoliti de aynı amaçla çağrıda bulunmuştur. Son olarak 29 Ocak sabahı hastanede saldırıya uğradığı iddia edilen Yunanlının öldüğü haberleri radyodan yayılmıştır. Halbuki gerçekte ne bu kimse ölmüştür, ne de böyle bir kimseye saldırıda bulunulmuştur.

YUNAN POLİSLERİ SALGIRGANLARA MÜDALEDE BULUNMADI

Bu haber tamamen asılsız olarak üretilmiş ve fanatik Yunanlıları harekete geçirmeyi amaçlamıştır. Nihayetinde yalan haber amacına ulaşmış, asılsız ölüm haberinin duyulmasından sonra Yunanlılar gruplar halinde toplanarak Türk kahvehanelerine taş ve sopalarla saldırmışlar, çarşıda bulunan azınlık mensuplarına ait yüzlerce dükkanı yağmalamışlar, içlerinde dönemin İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga ve bağımsız milletvekili Ahmet Faikoğlu'nun da bulunduğu bir çok azınlık mensubunu da yaralamışlardır. En acısı tüm bu olaylar ne yazık ki Yunan polisinin gözleri önünde cereyan etmiştir. Daha sonra bağımsız kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlarda Yunan polisinin saldırganlara müdahalede bulunmadığı gözler önüne serilmiştir.

BİRÇOK ÜLKEDE ANILMAYA DEVAM EDİLİYOR

Azınlığın milli kimliğini yok saymaya yönelik kararlara karşı canı pahasına göstermiş olduğu bu onurlu duruş, bugün "Milli Kimlik ve Direniş Günü" olarak adlandırılmakta ve ülkemizde olduğu gibi Batı Trakyalıların yaşadığı birçok ülkede çeşitli etkinliklerle anılmaktadır. Milli ve manevi değerlerine sımsıkı sarılarak bu değerlerine yönelen her türlü tehdit karşısında hukukun içinde kalarak varlık mücadelesi veren Batı Trakya Türk Azınlığını bu vesileyle buradan bir kez daha selamlıyor, katılımınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”