Emeklilere seyyanen zam müjdesi! SGK uzmanı Ali Tezel net rakam verdi

Yaklaşık 14 milyon işçi, çiftçi, esnaf emeklisi ile dul, yetim, sürekli iş göremezlik geliri alanlar, önümüzdeki hafta itibarıyla zam farklarını hesaplarına yatacaklar. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak 2024 itibarıyla refah payıyla birlikte alacakları yüzde 49.25'lik zam ile güncellenecekler. En düşük emekli aylığı ise 10 bin lira seviyesine çıktı.

Bu güncelleme ile kök aylıklar da tekrar hesaplanacak. Örneğin, 6 bin 900 lira kök aylığına sahip bir emeklinin aylığı, yeni zamla birlikte 3 bin 398 lira artarak 10 bin 298 liraya ulaşacak.

Aynı şekilde, kök aylığı 7.500 lira olan bir emeklinin aylığı da 3 bin 693 liralık farkla 11 bin 193 liraya çıkacak. Kök aylığı 10 bin lira seviyesinde olan bir emeklinin yeni aylığı ise 14 bin 925 lira olacak.

Ancak, 3 milyon emekli bu düzenlemeden yararlanamayacak. 6 bin 700 TL ve altında kök aylığı maaşı alan emekliler, mevcut durumlarını koruyarak 10 bin TL aylık almaya devam edecek.

Ancak, 6 bin 700 TL kök aylığı alan emeklilerin bu düzenlemeye dahil edilmemesi, birçok kişiden tepki aldı.

EMEKLİ MAAŞLARINDA AÇLIK SINIRI HEDEFİ

Bu durum, birçok emeklinin seyyanen artış talebini gündeme getirdi. 8 bin TL üzerindeki emekli aylıklarına yapılacak seyyanen zammın, 15 bin TL olan açlık sınırını aşmayı hedeflediği belirtiliyor.

TEZEL: BANA GÖRE OLASI

Birçok uzman, seyyanen emekli artışının yerel seçimlere yakın bir tarihte gerçekleşebileceği konusunda görüş belirtiyor. Peki, seyyanen zam artışı gerçekleşebilir mi?

SGK Uzmanı Ali Tezel, canlı yayında emekliler için dikkat çeken bir açıklama yaptı. Tezel, emekli aylıklarına seyyanen zam olasılığına işaret ederek, "Seyyanen zammın gerçekleşmesi, mevcut iktidarın yerel seçimlere ve özellikle İstanbul'a verdiği öneme bağlı. Örneğin, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde emekli taban aylığı 5 bin 500 TL idi. Seçim öncesi Cumhurbaşkanı, taban aylığı 7 bin 500 TL'ye çıkardı.

Bu yıl da Mart ayından önce yapılan anketlere kesinlikle bakacaklar, çünkü emekli kesiminden büyük bir tepki var. Seyyanen zam konsepti, iktidar tarafından gündeme getirilmeli, bence bu oldukça olası. Geçen yıl memurlara verilen 8 bin TL civarındaki bir miktar olabilir." şeklinde konuştu.

Kaynak: KRT TV