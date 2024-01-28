Gökdenizli Bodrum, Gençler'i tek golle geçti: 1-0

Maçtan dakikalar
7. dakikada etkili gelen Bodrum FK’da ceza sahası içinde Samet’in vuruşunda top ağlarla buluştu. Hakem gol kararını ofsayt nedeniyle iptal etti.
57. ceza sahası içinde Kenan’ın vuruşunda kaleci topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında topu alan Furkan'ın ceza sahası içinde vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR incelemesi yapan hakem Davut Dakul Çelik golü iptal etti.
90+7. dakikada defansın arkasına sarkan Haqi’nin sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
90+8. ceza sahası dışından Kenan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle az farkla kornere gitti.
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Sezgin Çınar, Ömer Lütfü Aydın
Bodrum FK: Diogo (Bahri dk. 78), Ondrej, Erkan (Haqi dk. 68), Süleyman, Samet, Kenan, Üzeyir, Musah, Gökdeniz (Celal dk. 68), Furkan, Burak (Pedro dk. 87)
Yedekler:Ali Eren, Ege, Tunahan, Ahmet, Mustafa, Eray
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Gençlerbirliği: Orkun, Aias (Rahman dk. 81), Mustapha, Oğuzhan (Yiğit dk. 90), Francıs, Yasin, Ensar, Alperen, Muhammed, Chukwuma (Jakup dk. 67), Amilton
Yedekler: Osman, Halit, Özgür Baran, Arda, Musa, Özgür, Melih
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Gol: Haqi (dk. 90+7) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Ondrej, Gökdeniz, Musah (Bodrum FK), Ensar, Amilton, Yasin (Gençlerbirliği)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.