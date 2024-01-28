Gökdenizli Bodrum, Gençler'i tek golle geçti: 1-0

Maçtan dakikalar

7. dakikada etkili gelen Bodrum FK’da ceza sahası içinde Samet’in vuruşunda top ağlarla buluştu. Hakem gol kararını ofsayt nedeniyle iptal etti.

57. ceza sahası içinde Kenan’ın vuruşunda kaleci topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında topu alan Furkan'ın ceza sahası içinde vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR incelemesi yapan hakem Davut Dakul Çelik golü iptal etti.

90+7. dakikada defansın arkasına sarkan Haqi’nin sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

90+8. ceza sahası dışından Kenan’ın vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle az farkla kornere gitti.

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Sezgin Çınar, Ömer Lütfü Aydın

Bodrum FK: Diogo (Bahri dk. 78), Ondrej, Erkan (Haqi dk. 68), Süleyman, Samet, Kenan, Üzeyir, Musah, Gökdeniz (Celal dk. 68), Furkan, Burak (Pedro dk. 87)

Yedekler:Ali Eren, Ege, Tunahan, Ahmet, Mustafa, Eray

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Gençlerbirliği: Orkun, Aias (Rahman dk. 81), Mustapha, Oğuzhan (Yiğit dk. 90), Francıs, Yasin, Ensar, Alperen, Muhammed, Chukwuma (Jakup dk. 67), Amilton

Yedekler: Osman, Halit, Özgür Baran, Arda, Musa, Özgür, Melih

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Gol: Haqi (dk. 90+7) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Ondrej, Gökdeniz, Musah (Bodrum FK), Ensar, Amilton, Yasin (Gençlerbirliği)