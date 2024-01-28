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Kocaeli Makine Mühendisleri Odası genel kurula gidiyor!

Kocaeli Makina Mühendisleri Odası 17-18 Şubat tarihleri arasında genel kurul gerçekleştirecek. Genel Kurul’a mevcut Başkan Mehmet Ali Elma tekrar aday olacak.

Aygün Baş
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Kocaeli Makine Mühendisleri Odası genel kurula gidiyor! mask
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Kocaeli Makina Mühendisleri Odası 17-18 Şubat tarihleri arasında genel kurul gerçekleştirecek. Genel Kurul’a mevcut Başkan Mehmet Ali Elma tekrar aday olacak. 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kurulun ilk günü 17 Şubat Cumartesi günü SMMMO Şube Binası’nda konuşmalar gerçekleşecek. Seçim ise 18 Şubat Pazar günü Ulugazi İlkokulu’nda yapılacak.

ÜYELERİMİZİ DESTEK VERMEYE BEKLİYORUZ

Başkan Elma konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi,

“Birlikte karar alma, birlikte üretme, birlikte yönetme anlayışıyla; planlı, sağlıklı, güvenli kentleşen, sanayileşen, çağdaş, demokratik bir Türkiye için tüm üye meslektaşlarımızı Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubemizin 17. Dönemine aday olduğumuz Kocaeli Demokrat Makina Mühendisleri Listemizi desteklemeye bekliyoruz. 17 Şubat 2024 tarihinde Genel Kurulumuza, 18 Şubat 2024 tarihinde Seçime destek vermeye tüm üye meslektaşlarımızı bekliyoruz”

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28 Oca 2024 - 16:25 - Ekonomi

Mahreç  Aygün Baş

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