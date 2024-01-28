BAŞKAN SUDAN: "TEŞEKKÜRLER KOCAELİ"

DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Zeynep Sudan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Demokrasi Ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ın Kocaeli Ziyaretinde bizleri yalnız bırakmayan, genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimiz, Sayın Sadullah Ergin’e Sayın Burak Dalgın’a Sayın Elif Esen’e, esnaf ziyaretlerimizde bize eşlik eden , il başkan yardımcılarıma, İlçe başkanlarım ve yönetim kurulu üyelerine, parti gönüllülerimize, ziyaretlerimizde bizi hoş görüyle karşılayan, Kocaeli esnaflarımıza, sokakta el sıkışıp hasbihal ettiğimiz vatandaşlarımıza ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan emektar Kocaeli Basın’ımıza,
Teşekkürlerimi sunuyorum."
DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Zeynep Sudan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.