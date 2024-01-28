Bir tek Gölcük ‘TAÇ’ giydi:2-0

DİLİSKELESİ KAZANI
Yuvacık’taki derbi maçında konuk Diliskelesispor rakibini 1-0 yenerek üç altın puan kazandı. Gebzespor ise Çorlu deplasmanında tutunamadı: 0-2.
GÜNÜN SONUÇLARI:
28/01/ 2024 14:00 Şehit İlyas Bayraktutar (Yuvacık)Stadı
Yuvacıkspor
0 - 1
Diliskelesispor
28/01/2024 14:00 Çorlu General Basri Saran Suni
Çorluspor 1947
2 - 0
Gebzespor
28/01/2024 14:00 Babaeski 100.Yıl Stadı
Babaeskispor
0 - 4
Keşan Spor
28/01/2024 14:00 Saray İlçe Suni
Sarayspor 1953
3 - 0
Lüleburgazspor
28/01/2024 14:00 Uzunköprü Oğuz Arda Sel Sentetik Saha
Uzunköprüspor
0 - 2
Kapaklıspor
28/01/2024 14:00 Gölcük İlçe Stadı
Gölcükspor
2 - 0
Taçspor
28/01/2024 15:00 İFA Sahası
İFA
-
Feriköy
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Şaban Demir - Diliskele spor takımı Kocaeli ilimizin takımı olduğunu bilmekteyim
Herhalde bir yanlışlık var.. Kocaeli deki tüm takımlara başarılar diliyorum
Muhsin - İlk yarıda bu sonuçla başladı sonra taçı eline verdiler koskaca takımı düşürdükleri hale bak küme düşmeme için savaşıcak bu duruma düşürenler rahat rahat geziyo gölcükte güle oynaya
Erkn - Diliskelesi spor Kocaeli takımıdır.!!!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.