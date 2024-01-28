28 Oca 2024 - 17:13- Spor G:

Bir tek Gölcük ‘TAÇ’ giydi:2-0

Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta Kocaeli temsilcileri günü yenilgilerle kapatırken, Ömer Faruk Uzuner yönetimindeki Gölcükspor Taçspor’ 2-0 yenerek çıkışa geçti.

SPOR MERKEZİ
SPOR MERKEZİ Tüm Haberleri
Bir tek Gölcük ‘TAÇ’ giydi:2-0 mask

DİLİSKELESİ KAZANI

Yuvacık’taki derbi maçında konuk Diliskelesispor rakibini 1-0 yenerek üç altın puan kazandı. Gebzespor ise Çorlu deplasmanında tutunamadı: 0-2. 

GÜNÜN SONUÇLARI:

28/01/ 2024 14:00 Şehit İlyas Bayraktutar (Yuvacık)Stadı

Yuvacıkspor

0 - 1

Diliskelesispor

 

28/01/2024 14:00 Çorlu General Basri Saran Suni

Çorluspor 1947

2 - 0

Gebzespor

 

28/01/2024 14:00 Babaeski 100.Yıl Stadı

Babaeskispor

0 - 4

Keşan Spor

 

28/01/2024 14:00 Saray İlçe Suni

Sarayspor 1953

3 - 0

Lüleburgazspor

 

28/01/2024 14:00 Uzunköprü Oğuz Arda Sel Sentetik Saha

Uzunköprüspor

0 - 2

Kapaklıspor

 

28/01/2024 14:00 Gölcük İlçe Stadı

Gölcükspor

2 - 0

Taçspor

 

28/01/2024 15:00 İFA Sahası

İFA

  -  

Feriköy
# 2024, Spor, altın

28 Oca 2024 - 17:13 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.906.540 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Şaban Demir - Diliskele spor takımı Kocaeli ilimizin takımı olduğunu bilmekteyim

Herhalde bir yanlışlık var.. Kocaeli deki tüm takımlara başarılar diliyorum

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 12:59
02

Muhsin - İlk yarıda bu sonuçla başladı sonra taçı eline verdiler koskaca takımı düşürdükleri hale bak küme düşmeme için savaşıcak bu duruma düşürenler rahat rahat geziyo gölcükte güle oynaya

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Ocak 10:39
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL