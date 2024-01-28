Dikkat! Kar yağışına ilişkin detaylar ve kurallar

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı uyarıda "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz’in batısında rüzgarın yarın (29.01. 2024 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği ve Salı günü (30.01.2024) gece saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

RÜZGAR ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR

Ayrıca Marmara’da rüzgarın yarın sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği ve Çarşamba günü (31.01.2024) akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

BUGÜN İTİBARİYLE

İstanbul'da beklenen yağışların ise bugün (28.01.2024) akşam saatlerinden itibaren genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve orta kuvvette kar (6-10 cm kar yüksekliği), yükseklerinde kuvvetli kar (10-20 cm kar yüksekliği) şeklinde olması bekleniyor.

SALI'YA KADAR

Yağışların, Salı (30.01.2024) sabah saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile birlikte aralıklarla kuzey kesimlerde deniz etkili kar yağışı olarak zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ZİNCİR, TAKOZ VE ÇEKME HALATI

Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına sebebi ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olalım; kış lastiklerimizi kullanalım, zincir, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanları araçlarımızda bulunduralım. "ifadeleri kullanıldı.