Darp ederek öldürmüşlerdi: 3 tutuklama!

Olay, 16 Ocak Salı günü saat 01.00 sıralarında Çenedağ Mahallesi Harikalar Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.K., tartıştığı şahıslar tarafından darp edildi, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan C.K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. C.K., 12 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti.

C.K.'nın ölümüne ilişkin C.K., Ç.B. ve 18 yaşından küçük olan A.E. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.