- Asayiş

Darp ederek öldürmüşlerdi: 3 tutuklama!

Derince ilçesinde bir kişinin darp edilerek öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Darp ederek öldürmüşlerdi: 3 tutuklama! mask
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, 16 Ocak Salı günü saat 01.00 sıralarında Çenedağ Mahallesi Harikalar Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.K., tartıştığı şahıslar tarafından darp edildi, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan C.K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. C.K., 12 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti.
C.K.'nın ölümüne ilişkin C.K., Ç.B. ve 18 yaşından küçük olan A.E. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
# sağlık, acil

28 Oca 2024 - 17:56 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.888.875 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL