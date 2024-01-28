28 Oca 2024 - 17:39- Spor

11'LER BELLİ OLDU

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor, deplasmanda İzmir ekibi Altay ile karşılaşıyor. Maçta 11'ler belli oldu: