10 köpekten 8'i televizyon izlemeyi seviyor

Birçoğumuz kanepede köpeğimizle kıvrılıp televizyon izlemeyi çok severiz. Ancak evcil hayvanımızın da bu durumdan en az bizim kadar keyif aldığı ortaya çıktı. Araştırmalar 10 köpekten 8'inin televizyon izlemeyi sevdiğini ortaya koyuyor. Hatta bazıları oturup uzun metrajlı filmler izlemekten bile mutlu oluyor.

Bilim insanları, 1000'den fazla köpek sahibine evcil hayvanlarının televizyon alışkanlıkları hakkında sorular sorduktan sonra köpeklerin, özellikle de labradorların en hevesli izleyiciler arasında olduğunu ve özellikle de diğer köpeklerle ilgili programları izlemeyi tercih ettiklerini buldu.

Ayrıca doğayı konu alan programları, çizgi filmleri ve kedileri de ilgiyle izlediklerini gördüler. Kış sporları ve buz pateni ise en az tercih ettikleri arasındaydı.

Genel olarak, köpek sahiplerinin yüzde 86'sı şaşırtıcı bir şekilde evcil hayvanlarının televizyon izlediğini söyledi, ancak araştırmacılar bazı köpeklerin aşırı heyecanlanabileceğini ve hatta yüzde 1'inin ekrana hamle yapabileceği için evde yalnızken ekranın açık bırakılmaması gerektiğini söyledi.



Köpeklerin yüzde 72'si günde en az bir kez ekrana bakarken bazı sahipler, evcil hayvanlarının oturup filmin tamamını izlediğini, içerikle aktif olarak ilgilendiğini ve olay örgüsüne tepki verdiğini söyledi.

ABD'deki Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden araştırmacılar, köpeklerin tanıdık bir şarkı, ses veya melodinin sesiyle televizyon izlemeye çekilebileceğini de buldu.

Kaynak: sözcü